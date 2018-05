Kaj se dogaja z južnim delom 3. razvojne osi?

15.5.2018 | 10:15

Zbrani so ugotovili, da zadeve tečejo skladno s sprejetim protokolom o poteku načrtovanja in izgradnje južnega dela 3. razvojne osi. (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Na črnomaljski občini je nedavno potekal 6. sestanek Odbora za spremljanje aktivnosti za gradnjo 3. razvojne osi – južni del. Prisotni so ugotovili, da zadeve tečejo skladno s sprejetim protokolom o poteku načrtovanja in izgradnje južnega dela 3. razvojne osi, so sporočili iz črnomaljske občine.

Na sestanku so bili predstavniki ter županji in župan vseh treh belokranjskih občin, črnomaljske Mojca Čemas Stjepanovič, semiška Polona Kambič in metliški Darko Zevnik, Bojan Papler iz Direkcije RS za infrastrukturo, Severin Maffi iz podjetja DARS, Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, ter Stanislav Malerič, predsednik Območne obrtno - podjetniške zbornice Črnomelj.

Za 3. in 4. etapo gradnje, gre za odsek od priključka Osredek do priključka Maline, se pripravlja gradbeno tehnična in prometna preveritev različnih scenarijev faznosti izgradnje (štiri ali dvopasovnica). Na osnovi te študije bo v jeseni pripravljena razpisna dokumentacija za projektno dokumentacijo.

Spreli so še sklep, da se za prenos investitorstva iz DRSI na DARS zaprosi za sestanek pri ministru za infrastrukturo čim prej, da ne bi prišlo do zastojev pri pripravi dokumentacije in izgradnje na omenjenih odsekih v Beli krajini, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.