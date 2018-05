Volitve ’18: Tonin predstavil kandidate 6. volilne enote

15.5.2018 | 08:00

Z današnje predstavitve kandidatov NSi 6. volilne enote v KCJT. (Foto: NSi)

Novo mesto - Na včerajšnji novinarski konferenci v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu so se predstavili dolenjski kandidati NSi na skorajšnjih parlamentarnih volitvah. To so direktorica novomeške občinske uprave Vida Čadonič Špelič, ki se bo za mesto poslanke potegovala v volilnem okraju Novo mesto 1, Marko Dvornik, ki bo kandidiral v drugem novomeškem okraju (okolica in ostale dolenjske občine), Erika Cerar v črnomaljskem oz. belokranjskem volilnem okraju, Blaž Pavlin v trebanjskem, Milena Tomše v brežiškem in Robert Kaše v volilnem okraju Sevnica.

Omenjeni kandidati so med drugim poudarili zavzemanje za odgovornost politike, za več denarja občinam, za več podpore kmetijstvu in gospodarstvu, za boljše prometne povezave in cesto tretje razvojne osi, za človekovo dostojanstvo, varstvo okolja, podporo mladim družinam in za zdravje ljudi, so sporočili iz NSi.

Pri njihovih namerah jih je podprl tudi predsednik stranke Matej Tonin, ki je med drugim povedal, da je NSi glas poštenih in delavnih ljudi ter izpostavil izzive v gospodarstvu, na katere NSi odgovarja s konkretnimi rešitvami. Tonin se je odzval na pritožbe delodajalcev, da kljub temu, da je na zavodu za zaposlovanje prijavljenih približno 80.000 brezposelnih, ne dobijo dovolj ustrezne delovne sile. Zato se je med drugim zavzel, da bi se »kdorkoli, ki prejema socialno pomoč in je zdrav in za delo sposoben, vključil v opravljanje družbeno koristnih del, kot je izobraževanje starejših za poznavanje informacijske tehnologije, pomoč v domu starejših občanov, pomoč pri urejanju občinskih parkov in vrtov ipd.«

Skupaj s predsednikom stranke so se dolenjski kandidati za poslance strinjali, da je v slovenski politiki prišel čas za novo in neobremenjeno generacijo.

M. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 16m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni ljubčkimoji A Čadoničeva je nova, neobremenjena generacija? A ona bo pomagala pri zavzemanju za človekovo dostojanstvo? Zelo lepo, no, če se bo tako potrudila, ker ravno veliko prakse pri slednjem pa nima. Preglej samo prijavljene komentatorje