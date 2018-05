Otrok se je zaklenil v stanovanje in - zaspal

15.5.2018 | 07:00

Včeraj ob 15.56 uri se je na Kettejevi ulici v Brežicah otrok zaklenil v stanovanje in zaspal. Aktivirani so bili gasilci PGD Brežice, njihovo tehnično posredovanje pa ni bilo potrebno, saj se je otrok zbudil in sam odprl vrata.

Prevrnil se je

Ob 21.26 je v naselju Gornji Lenart, občina Brežice, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in se prevrnil. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev, posuli razlite motorne tekočine, razsvetljevali kraj nesreče ter nudili pomoč policiji. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju ter prepeljali v UC Brežice.

Težave z meteorno vodo

Ob 20.15 je v ulici Na bregu v Črnomlju meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Črnomelj so iz prostorov izčrpali vodo in jih očistili.

Ob 20.33 je v ulici Kočevje v Črnomlju meteorna voda zalila avtomehanično delavnico. Gasilci so iz prostora izčrpali 30 kubičnih metrov vode in ga očistili.

Ob 20.34 pa je v Trubarjevi ulici v Črnomlju meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta. Domači gasilci so iz prostorov izčrpali vodo in jih očistili.

Alarm v kotlovnici

Včeraj ob 5.54 se je v Šolskem centru Novo mesto na Šegovi ulici v Novem mestu sprožil požarni alarm v kotlovnici objekta. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali prostore, vendar požara niso zaznali.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI ČRNOMLJU na izvodu Žagarci.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI, izvod proti lipi.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE, TP RAKOVNIK, TP STRANSKA VAS 2 NM, TP SV SKLADIŠČE, TP JURNA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ , TP Č.N. GUMBERK, TP GUMBERK;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA OTOČEC;

- od 12:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE PRI GABRJU, TP KAVCE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIPNIK na izvodu SKROVNICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP ŠENTRUPERT VAS izvod PS POŠTAJE danes med 8:00 in 12:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Trška Gora izvod proti cerkvi med 8. in 11. uro, Krško Istrabenz izvod Katič med 11. in 14. uro ter Veniše izvod Zajčki, Veniše med 8. in 11. uro.

M. K.