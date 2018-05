Vlada, ki opravlja tekoče posle, obiskala Kočevje

15.5.2018 | 09:15

Pismo o nameri o širitvi tovarne Yaskawa so podpisali: minister Počivalšek, predsednik Yaskawa Europe in podpredsednik Yaskawa Electric Corporation Manfred Stern in župan občine Kočevje Vladimir Prebilič.(Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar je včeraj z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom in ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem obiskal Kočevje.

Minister Počivalšek je ob tej priložnosti podpisal pismo o nameri o širitvi tovarne Yaskawa, vsi trije so si ogledali novo linijo podjetja SmartMelamine za proizvodnjo melaminskih flisov in potek del za vzpostavitev železniške povezave Kočevje – Ljubljana, minister Gašperšič pa je nato podpisal še sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije Roške ceste in o sofinanciranju gradnje krožišča Kolodvorska –Ljubljanska cesta. Župan občine Kočevje, ki je podpisal sporazuma, je ob tem z direktorjem podjetja Obnova Francem Rupnikom podpisal pogodbo za komunalno opremljanje industrijske cone LIK II, direktor Direkcije za infrastrukturo Damir Topolko pa je z izvajalcem podpisal pogodbo o gradnji Kolesarske steze Jasnica – Kočevje.

Yaskawa, ki je novembra lani začela v Kočevju graditi tovarno robotov, je že tedaj napovedala, da nameravajo v Kočevju zgraditi tudi tovarno za proizvodnjo elektromotorjev in elektronskih komponent. Vrednost nove investicije naj bi bila okoli 25 milijonov evrov, kolikor znaša tudi naložba v tovarno, ki jo sedaj gradijo, v novi tovarni pa bo delo dobilo okoli 200 do 250 ljudi, kolikor naj bi jih zaposlili v treh do štirih letih po začetku proizvodnje, s katero bodo poskusno začeli že letos, tudi v novi tovarni robotov.

V podjetju Melamin oz. njegovi hčerinski družbi SmartMelamine letos potekajo funkcionalna testiranja, optimizacije in modifikacije nove proizvodne linije, ki so jo v skladu s terminskim planom postavili že do konca leta 2017. Kot je povedal direktor Melamina Srečko Štefanič, je celotna investicija vredna 7 milijonov evrov, zaposlili pa so 26 novih ljudi, ki že delajo na optimizacijah nove linije. Uradno otvoritev nove linije načrtujejo za septembra letos.

M. L.-S.

