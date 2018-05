Garažna razprodaja za novo otroško igrišče

15.5.2018 | 12:30

Na šentjernejskem sejmu je bila tokrat prvič garažna razprodaja.

Šentjernej - Na nedavnem Šentjernejskem sejmu je v organizaciji domačih skavtov, imenovanih Ognjeviti petelini, ter v sodelovanju z Javnim podjetjem EDŠ in občino Šentjernej potekala garažna razprodaja z dobrodelno noto.

Garažna razprodaja je bolj malo poznana tu naokrog, zato so bili skavti nad količino prejetega rabljenega, a lepo ohranjenega materiala, ki so ga med tednom zbirali pri enemu izmed skavtov v Gradišču, zelo navdušeni. Kot pravijo, so dobri ljudje prinesli najrazličnejše stvari, ki jih ne potrebujejo več, so pa še vedno uporabne in lepe. Prejeli so: igrače, kuhinjske pripomočke, svetila, kolesa, knjige, zimske plašče, torbice, denarnice, obutev, obleke... Po simbolični ceni so jih ponujali na prvi šentjernejski garažni razprodaji.

Obiskovalci sejma so bili navdušeni nad to idejo, najbolj so se zagrebli za kolesa in skupaj so zbrali preko 300 evrov za otroško igrišče. To seveda ne bo dovolj, pomeni pa dober začetek.

Rabljene stvari, ki so po koncu razprodaje ostale na stojnicah, bodo odpeljali v Center ponovne uporabe v Ormož.

Šentjernejski skavti oz. Ognjeni petelini, ki bodo te dni praznovali 15 let delovanja, se zahvaljujejo vsem, ki so darovali svoje rabljene stvari, ter vsem, ki do prišli na sejem in kaj kupili, ali pa samo izrazili podporo ob projektu. Česa podobnega se bodo z veseljem lotili še kdaj, pravijo.

L. Markelj, foto: Ognjeni petelini, E. K. Gegič

