Moja rodna domovina

15.5.2018 | 13:20

Nagrajenci OŠ Stari trg ob Kolpi in višji praporščak Andrej Jurjevič

Učenci OŠ Stari trg ob Kolpi na prireditvi Moja rodna domovina v Mestnem muzeju Ljubljana

Stari trg ob Kolpi - Učenci OŠ Stari trg ob Kolpi smo tudi letos zelo uspešno sodelovali na vseslovenskem, že desetem literarnem natečaju Moja rodna domovina. OŠ Vič Ljubljana in Združenje veteranov 90–91 mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin sta nas povabila na slovesno prireditev. Tako smo učenci 7., 8. in 9. razreda 24. april preživeli v naši prestolnici. Spremljali sta nas učiteljici Marjeta Kočevar in Marija Volf.

Na OŠ Vič so nas prijazno sprejeli. Nagovoril nas je ravnatelj Sašo Vlah. Za veselo dobrodošlico so poskrbeli učenci, ki so nas navdušili z izvirno plesno koreografijo ob Straussovi Radetskyjevi koračnici. Nato je sledilo še okusno kosilo.

Z mestnim avtobusom smo se odpeljali do Križank, kjer smo se razdelili v več skupin in se z vodniki podali na ogled starega mestnega jedra in vožnjo s turistično ladjico po Ljubljanici. Tako smo izvedeli veliko zanimivosti o naši prestolnici.

Najpomembnejši dogodek pa je sledil ob 17. uri v Mestnem muzeju Ljubljana – slavnostna prireditev ob zaključku 10. literarnega natečaja Moja rodna domovina. Letos smo pisali pesmi in spise na Prešernov verz Kjer hiša mojega stoji očeta. Jaz in vsi moji sošolci smo tudi ustvarjali in kar štirje smo bili nagrajeni. Nika in jaz sva kot prvi med 60 nagrajenci prejeli medaljo, Karmen in Luka pa priznanje. V čast mi je bilo, da sem prevzela še zahvalo šoli za dolgoletno uspešno sodelovanje na natečaju. Nastopili smo tudi v kulturnem programu. Živa je predstavila našo šolo, potem pa sva se ji pridružili še Nika in jaz z recitacijo Župančičeve pesmi Na Jurjevo.

Čeprav sem na prireditvi Moja rodna domovina sodelovala že lani, mi letos ni bilo nič manj zanimivo. Ponosna sem na medaljo, ki sem jo prejela. Pomeni mi spodbudo za naprej. Skratka, v Ljubljani smo se imeli zelo lepo. Škoda, da se kulturnega dneva niso udeležili vsi učenci naše šole.

Lucija Konda, 9. r., OŠ Stari trg ob Kolpi



Dom

Dom je ljubezen,

dom je zavetje,

ki nudi toplino,

hvaležnost in bližino.

Domačija je kraljestvo,

ki so ti ga oče dali,

to največje je posestvo,

ki so ti ga v srce zapisali.

Tu sam svoj si gospodar,

vsej kmetiji si vladar,

to vse pa ne bi šlo,

če družinice ne bi bilo.

Poleti na polju se znojiš,

jeseni pridelkov se veseliš,

pozimi malo posediš in

spomladi zopet oživiš.

Domovina je dom,

v srcu ju nosila bom,

kjerkoli po svetu hodila bom.



Lucija Konda, 9. r., OŠ Stari trg ob Kolpi

Mentorica Marija Volf



Slovenija

Z mogočnim sijem sonca

v gozdu bršljan se rad igra.

Divji veter skozi veje

neštetih dreves vihra.

Zdaj srce mi glasno pravi,

naj vrnem mu nazaj

vse hribe in kotline,

reke bistre in planine.

Pravi mi, saj nisi tu doma,

tvoj dom je ena in edina –

Slovenija.



Nika Rauh, 9. r., OŠ Stari trg ob Kolpi

Mentorica Marija Volf



Moj dom je moja domovina

Dom je kraj, kjer imamo prijatelje, družino, ljudi, ki jih imamo radi. Domovina je tam, kjer se dobro počutimo, kjer se počutimo varne. Pomembno je, da imamo svoj dom, da imamo kje živeti. Ampak ni povsod tako, veliko ljudi nima svojega doma, ker so revni.

Moja rodna domovina je Slovenija. Mnogi so se srčno borili za našo domovino, ko je bila desetdnevna vojna. Takrat je Slovenija postala samostojna država. 25. junija zato praznujemo dan državnosti.

Doma sem v Starem trgu ob Kolpi, kjer je prelepa narava, najlepše pa so bele breze in naša krasotica reka Kolpa. Narava je prečudovita spomladi in poleti, ko v gozdovih ozeleni drevje in na travnikih zacvetijo trave in rože. Zelo sem vesela, da živim v tako lepem kraju.

Doma imamo kmetijo, zato je poleti veliko dela. Seveda je naporno, a je vredno truda. Ko vidiš, kaj si naredil skupaj s svojo družino, si ponosen. Zaveš se, kaj vse lahko naredimo, če si pomagamo. Ko kosiš travo, ko pospravljaš seno, se zaveš, kako lepo je doma.

Seveda je tudi drugje po Sloveniji lepo, saj ima naša domovina zelo veliko zanimivosti. Primorska, Štajerska, Gorenjska, Koroška…sami lepi kraji! A mnogi ljudje niso zadovoljni s svojim domom, mislijo, da jim bo drugje lepše, in zato se odselijo. Čez nekaj časa pa spoznajo, da jim je bilo doma bolje. Tudi iz mojega kraja se ljudje odseljujejo v večja mesta, ker mislijo, da v tako majhni vasi ni prihodnosti. Med poletnimi dopusti in počitnicami pa se nekateri radi vračajo na svoje domove in v počitniške hišice.

V našo Poljansko dolino ob Kolpi prihajajo tudi turisti, nekateri ostanejo več dni. Najraje obiščejo okoliške vasice, kot so: Dol, Prelesje in Radenci. Tam je namreč reka Kolpa, ki jim nudi veliko užitkov, kot so plavanje, čolnarjenje in ribolov.

Rada imam svoj dom in sem ponosna na svojo domovino.

Karmen Šterbenc, 9. r., OŠ Stari trg ob Kolpi

Mentorica Marija Volf



Svojega doma ne bi zamenjal za nič na svetu!

Moja domovina Slovenija je zame najboljša. Najraje pa imam svojo vas Radenci ob Kolpi, ker sem tam doma. Doma mi je najlepše in se počutim najbolje, zato ne grem rad daleč od doma. Ponosen sem na svoj domači kraj, ker imamo veliko lepih travnikov in njiv.

Najlepše in najbolj zanimivo mi je v domači vasi poleti, ko z družino preživimo skupaj veliko lepih dni. Rad pomagam pri vseh kmečkih opravilih, najbolj pa uživam, ko delamo s traktorjem.

Če bi lahko kaj spremenil, bi si želel, da bi naša vas imela več prebivalcev. A tudi tako je kar v redu, saj bi nas lahko bilo še manj.

Zadovoljen sem s tem, kar imam. Svojega doma ne bi zamenjal za nič na svetu!

Luka Šegina, 9. r., OŠ Stari trg ob Kolpi

Mentorica Marija Volf