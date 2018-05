Nepozaben dan z Omarjem Naberjem

15.5.2018 | 13:50

Rok Terkaj - Trkaj in Omar Naber na kavi z Manco Rajnar

Pred vajo Omar Naber & band sta se z Manco ustavila v glasbeni trgovini

Omar Naber in Manca Rajnar sta se pogovarjala o glasbi in filmih

Omar v akciji

Omar Naber & band med vajo

Klepetu se je pridružila Rebeka Dremelj

Trebnje - »Nepozabno in nepojmljivo,« tako je osnovnošolka Manca Rajnar iz Trebnjega opisala svojo izkušnjo, ko je preživela dan s priljubljenim pevcem Omarjem Naberjem v sklopu projekta Sejanje optimizma pod okriljem Občine Trebnje. Pri omenjenem projektu mladi osebi vsaj enkrat na mesec omogočijo, da lahko popoldne preživi z osebo, ki ji je za vzor, da se z njo sreča in spozna, kako živi.

Petnajstletna Manca je pokukala v glasbeni svet Omarja Naberja in na druženju spoznala tudi Roka Terkaja – Trkaja in Rebeko Dremelj, ki se jim je pridružila na klepetu, sicer pa trenutno vse dneve pleše. Omar v prostem času veliko vadi, piše in komponira, poleg tega pa mlade uči petja. Tako sta že od mladih nog povezana tudi s Trkajem, ki mu Omar občasno pomaga z nasveti pri petju.

Omar Naber, čigar babica je iz Trebnjega, je Manci zaigral na kitaro in klavir, večer pa se je zaključil na vajah z zasedbo Omar Naber & band. »Včeraj je bilo res noro, prej si nisem predstavljala nič od tega, kar se je zgodilo. Takoj pa sem ugotovila, da bo vzdušje nadvse sproščeno in mislim, da smo se vsi zelo zabavali. Popoldne je bilo polno presenečenj, vrhunec pa so bile vaje z bendom. Hvala vam za nepozabno popoldne,« je navdušeno dejala Manca ob neponovljivi izkušnji, ki jo je doživela: »Zanimalo me je, kakšne so znane osebnosti, ko jih spoznaš, in presenetila me je prijaznost, dostopnost osebe, kot je Omar, saj je bil zelo prijazen, kljub temu da je znan. Očarala me je tudi skupina, dovolili so mi pokukati v svet vaj in tudi meni pokazali predanost, s katero igrajo.«

V Omar Naber & band so poleg Omarja Naberja še bobnar Jaka Lipar, kitarist in spremljevalni vokalist Aleš Golja, basist in spremljevalni vokalist Tomaž Urgl ter klaviaturist Alex Volasko.

Manca Rajnar se je na projekt Sejanje optimizma prijavila kot uspešna šolarka. V Maleziji bo 15. junija Slovenijo zastopala na svetovnem pokalu v znanju angleščine. Je tudi mažoreta, jeseni bo začela obiskovati klasično gimnazijo, postati pa želi odvetnica.

Občina Trebnje k sodelovanju v projektu Sejanje optimizma še vedno vabi mlade med 15 in 29 let iz vse Slovenije, ki želijo preživeti dan z izbrano uspešno osebo iz različnih sfer življenja, na primer z županom, direktorjem podjetja, športnikom, umetnikom. V Občini Trebnje so ponosni, da projekt Sejanje optimizma vodijo v okviru dveh evropskih projektov, Europe goes local in S.P.A.C.E. ali Street participation for active citizenship in Europe. Cilj je vzpostavitev več možnosti za mlade in za izražanje mnenja prebivalcev o lokalnih, pa tudi državnih in evropskih temah.

Fotografije: Barbara Reya