Obisk policijske postaje Brežice

15.5.2018 | 14:15

Dobova, Brežice - Otroci skupine Čebelice iz vrtca Najdihojca pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova so ugotavljali, kaj vse je delo policista in kako pomemben in zahteven poklic je to. Vse to in še več so otroci spoznali, ko smo jih obiskali.

Tako so otroci spoznali delo in pomen policista tudi nekoliko drugače – da skrbi za prometno varnost, varuje državno mejo, skrbi za varnost ljudi, premoženja, preprečuje kazniva dejanja, odkriva in prijema storilce kaznivih dejanj, varuje objekte, vzdržuje javni red na javnih shodih in prireditvah….

Kaj vse pa smo tam počeli?

Policist Žan Godler nas je pričakal, ko smo izstopili iz avtobusa. Skupaj smo prehodili del poti do Policijske postaje in ob tem ponovili ter utrdili prometna pravila in vedenje na cesti. Pred policijsko zgradbo nas je pričakala še policistka Neda Godler, ki nas je povabila, da si skupaj ogledamo notranje prostore. Otrokom so bili najbolj zanimivi prostori za pridržanje, policijska vozila – sirena, lučke, delovna oprema in pripomočki policistov za različne namene in ob določenih aktivnostih. Vse stvari so otroci lahko tudi sami preizkusili.

Na koncu nam je policist Gorazd Šterk predstavil policijskega psa, njegove naloge, nekaj veščin in kako poslušen je. Ugotovili smo, da ima pravo ime, ime Car in da si to ime prav zares zasluži. Polni novih vtisov in spoznanj smo se napotili nazaj v vrtec. Mogoče pa je med otroki kakšen nov policist. Preživeli smo lepo in zanimivo dopoldne.

Zahvaljujemo se Policijski postaji Brežice za prijetno izkušnjo. Še posebej pa se moramo zahvaliti policistoma Žanu in Nedi Godler, ki sta vse to organizirala in nas na zelo zanimiv in otrokom dostopen, primeren in razumljiv način ob vodenju po Policijski postaji seznanila z delom in nalogami policista.

Zapisala: vzgojiteljica Marjana Krajnc

