Naj prostovoljec leta je Darko Anžiček

15.5.2018 | 15:00

Darko Anžiček (v sredini) je letos ob dnevu Civilne zaščite prejel srebrni znak CZ. (Foto: URSZR Brežice, arhiv DL)

Krško - Naziv Naj prostovoljec leta je danes prejel Darko Anžiček, zaposlen na Občini Krško, ki je lani na različnih področjih opravil 700 ur prostovoljskega dela. Med drugim je pobudnik ustanovitve podvodne reševalne postaje Krško, posebej pa se je izkazal kot pobudnik, organizator in udeleženec številnih ekoloških akcij čiščenja rek, jezer in morja.

S priznanjem Naj prostovoljec in Naj prostovoljka v Slovenski filantropiji izpostavijo zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi.

Slavnostna podelitev ob obeležitvi dneva prostovoljstva v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva poteka danes v Kulturnem domu Krško. Tam bodo poleg Anžičeka nazive prejeli tudi drugi prostovoljci in prostovoljske organizacije, so sporočili iz Slovenske filantropije.

Občinam, ki aktivno podpirajo prostovoljce in prostovoljske organizacije, bodo podelili nazive Prostovoljstvu prijazno mesto. Prvič bodo ta naziv pridobile Občina Grosuplje, Občina Kočevje, Mestna občina Kranj, občina Medvode, občina Postojna, občina Tržič in Občina Vodice. Nekatere občine, ki so naziv prejele že v prejšnjih letih, so letos naziv zaradi svojega vztrajnega dela na področju prostovoljstva ponovno potrdile.

Komisija bo poleg naziva Naj prostovoljec podelila še dve posebni priznanji Branislavu Vujičiću, in sicer za delo z ranljivimi skupinami migrantov, in Jožetu Končanu za delo na humanitarnem področju.

Prvič letos bodo organizatorji podelili tudi nazive Naj mentor in Naj mentorica prostovoljcev. Te bodo prejeli Zdenka Katkič, Natalija Gajić, Marko Verdenik, Zoran Simonović in Marta Vodeb Bonač. Ob tem pa bo komisija šolam in dijaškemu domu, ki spodbujajo prostovoljstvo učencev, podelila nazive Junaki našega časa.

STA