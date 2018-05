Oljni madež je bil dolg okoli dva kilometra

15.5.2018 | 18:10

Ilustrativna slika

Danes ob 9.26 uri so na regionalni cesti pri Dolenjem Karteljevem, občina Novo mesto, dežurni delavci CGP Novo mesto in gasilci GRC Novo mesto posuli z vpojnimi sredstvi in očistili oljni madež na cestišču v dolžini okoli dveh kilometrov.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI ČRNOMLJU na izvodu Žagarci.

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri od

8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA.

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 7.30 do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRINOVEC.

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIPNIK in TP AREMBERG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.