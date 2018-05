Jutri že 3. Mestna modna revija

16.5.2018 | 08:10

Ana Jelinič (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto - Po dveh uspešnih izvedbah bosta novomeški Studio ANA in producent MJ Agencija jutri priredila že 3. Mestno modno revijo. Zaradi odličnega odziva v minulih letih so jo iz galerije Simulaker prestavili v galerijo Dolenjskega muzeja, kjer se bodo letos predstavile tri modne oblikovalke, in sicer Ana Jelinič, Anja Medle in Petra Ulaga ter zmagovalka modnega natečaja.

Na natečaj organizatorjev se je prijavilo devet oblikovalcev, med katerimi je komisija za zmagovalko izbrala Ano Štucin, izdelke še štirih oblikovalcev pa bodo predstavili v avli galerije.

Ana Jelinič iz Studia ANA se bo na modni reviji predstavila s kolekcijo FLORA za pomlad poletje 2018. Novomeščanka, ki minimalistične kroje popestri z izvirnimi detajli, niza uspehe na domačih in tujih tleh. Lani je osvojila drugo mesto na tekmovanju Fashion Scout See pod okriljem Beograjskega tedna mode, tudi letos pa je kolekcijo FLORA predstavila na Ljubljanskem tednu mode. S svojo ponudbo v centru Novega mesta pa redno razveseljuje vse mode željne Novomeščanke.

Mlada novomeška modna oblikovalka Anja Medle je letos zaključila študij na Naravoslovnotheniški fakulteti v Ljubljani, smer modno oblikovanje. V sklopu študijskega programa je svoje kreacije lani predstavila na Ljubljanskem tednu mode. Na mednarodnem tekmovanju Lodz Young Fashion Award na Poljskem se je v lanskem letu uvrstila med finaliste. Letos bo svojo kolekcijo Lapsus, ki je del njene diplomske naloge, premierno predstavila na Mestni modni reviji. Kolekcija je nadaljevanje njene lanske kolekcije, letos pa se je posvetila raziskovanju in krojenju moških oblačilnih kosov, ki jih je prepletala s trakovi in s tem dala oblačilom nov pomen.

Popestritev modne revije bodo zagotovo torbice UP Design by Petra Ulaga. Unikatne torbice, izdelane iz visoko kvalitetnega usnja, popestrijo vsak styling ženske. Oblikovane in ustvarjene so, da vas dvignejo in navdahnejo za pozitivno mišljenje in osebno rast. Navdih za njih Petra jemlje v naravi, v morskem svetu in igri svetlobe. Pri ustvarjanju razmišlja, kakšno torbico bi nosila srečna in uspešna ženska. Vsaka torba nosi svoje ime, za katerim se skriva zgodba. Torbe so ustvarjene za vse, ki cenijo umetnost, kakovost, izvirnost in udobje, so še zapisali organizatorji modne revije.

M. M.