V Novem mestu v soboto Zbor hrvaške kulture

16.5.2018 | 09:35

Novo mesto - Zveza hrvaških društev Slovenije bo v Športni dvorani Leona Štuklja v Novem mestu v soboto pripravila 7. Zbor hrvaške kulture, osrednjo letno prireditev omenjene zveze. Predstavilo se bo enajst hrvaških kulturnih društev. Častna pokrovitelja shoda sta predsednik države Borut Pahor in hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović.

Predsednik Hrvaškega kulturnega združenja Novo mesto Vladimir Pobežin je na včerajšnji novinarski konferenci po navedbah STA povedal, da v Novem mestu pričakujejo približno 300 gostov iz hrvaških kulturnih društev ter drugih obiskovalcev.

Ti bodo prispeli okoli poldneva. Med drugim si bodo ogledali Novo mesto in priložnostno razstavo v Knjižnici Mirana Jarca, v kapiteljski cerkvi se bodo udeležili priložnostne maše, predsednike hrvaških kulturnih društev bo sprejel novomeški župan Gregor Macedoni.

Na omenjeni večerni osrednji prireditvi vseh društev bodo med drugim nastopili tamburaši, folklorne in pevske skupine oziroma klape. Pred to prireditvijo se bodo na literarnem večeru v novomeški Knjižnici Mirana Jarca jutri predstavili hrvaški pesniki, hkrati bodo tam pripravili razstavo hrvaških slikarjev, je še povedel Pobežin.

Iz novomeške knjižnice so sicer sporočili, da jih bo v sklopu Hrvaških dni, ki v mesecu maju že tradicionalno potekajo pri njih, danes obiskala mladinska pisateljica Bojana Meandžija, ki živi in dela v Karlovcu. "Predstavila nam bo svoj drugi roman z naslovom Trči! Ne čekaj me …, ki ga je kot šestnajstletna deklica pisala v času domovinske vojne na Hrvaškem. Štiri leta skrivanja v zaklonišču je zaznamovalo obdobje njenega odraščanja, kljub temu pa se nikoli ni nehala veseliti prihodnjega dne. Tako je že kot najstnica spoznala, da sta ljubezen in zavezništvo v težkih trenutkih najpomembnejša," so zapisali v vabilu na današnji pogovor, ki bo v hrvaškem jeziku potekal ob 12. uri v Trdinovi čitalnici.

Po podatkih podpredsednika Zveze hrvaških društev Slovenije Mija Stanka v Sloveniji živi približno 40.000 Hrvatov. Hkrati v državi deluje 11 do 13 hrvaških kulturnih društev s skupaj približno 3000 člani. Omenjeno zvezo so ustanovili leta 1996, poleg povezovanja hrvaških društev sta njena cilja širjenje hrvaške kulture in prijateljskih odnosov med ljudmi.

Zveza tudi "poglablja in utrjuje prijateljske stike med pripadniki hrvaške, slovenske ter drugih narodnosti z namenom skupnega življenja in sožitja. Organizira in podpira ustvarjalni razvoj hrvaškega družbenega, verskega in kulturnega življenja v Sloveniji," je po poročanju STA še navedel Stanko.

M. M.