Volitve ’18: Levica za blaginjo za vse, ne le peščico

16.5.2018 | 10:25

Tudi včeraj so na Dolenjskem zbirali podpise podpore za svojo peticijo. (Foto: B. H.)

Novo mesto, Brežice - Na včerajšnji novinarski konferenci v Čajarni Stari most je Levica predstavila tako novoustanovljeni lokalni odbor kot nekatere kandidate 6. volilne enote ter peticijo, s katero bi radi 1,2 milijarde evrov namenili razvoju in blaginji za vse, ne pa oboroževanju. Tudi sicer so najbolj poudarili blaginjo, ki bi jo morali občutiti tako mladi kot starejši in vsi delavci, ne pa zgolj peščica kapitalistov. Izpostavili so še javno šolstvo in zdravstvo, dostop do kulture, skrb za okolje, manjšine in begunce.

Z včerajšnje novinarske konference: Klemen Tršinar, Irena Levičar in Blaž Habjan (z leve proti desni; foto: M. M.)

Preko novomeškega lokalnega odbora bi radi vplivali tudi na vrh politike, so povedali in med aktualnimi temami navedli, da se bo njihov koordinator Luka Mesec med drugim sestal s predstavniki Društva za razvijanje prostovoljnega dela na temo romske problematike, s predstavniki lokalne Zveze borcev za vrednote NOB na temo preimenovanja treh novomeških šol po narodnih junakinjah oz. ženskah, k čemur jih ne vodi ideologija, ampak projekt Pozabljena polovica itd. Na svoji stojnici tako v Novem mestu kot v Dolenjskih Toplicah so še naprej zbirali podpisane pod omenjeno peticijo, ki jo je doslej podprlo okoli šest tisoč ljudi.

V šesti volilni enoti sicer računajo na vsaj dva mandata. V Novem mestu so se včeraj na kratko predstavili Irena Levičar, ki se bo za glasove potegovala v volilnem okraju Novo mesto I (okolica), Ana Štromajer (volilni okraj NM II oz. mesto), Klemen Tršinar iz trebanjskega in Majda Povše iz belokranjskega oz. črnomaljskega okraja.

V soboto je Levica predstavila kandidate in kandidatko s posavskega območja. (Foto: Sabina Zalar)

Že v soboto pa so v Cerkljah ob Krki svoje kandidature na listi Levice napovedali posavski kandidati, to so Peter Dirnbek (Brežice), Aleš Suša (Krško), Sašo Jejčič (Sevnica) in Tina Kolar (Radeče). Tudi oni so iz programa izpostavili boj za zmanjševanje neenakosti in odpravo revščine, prizadevanja za ekološki socializem, za delavsko soupravljanje, brezplačno šolstvo in zdravstvo, učinkovit javni prevoz itd. Mesec je v Cerkljah predstavil več točk, med drugim tudi, da »je Levica edina, ki brezposelni delavki ne bo rekla, da je brezposelna zaradi svoje lenobe, in edina, ki delavcu na minimalni plači ne bo rekla, da za povišanje plače ni denarja in da moramo ohranjati konkurenčnost. Levica namreč ve, da je denarja v gospodarstvu dovolj in da je skrajni čas, da nekaj tega denarja pride tudi v žepe delavcev.«

M. M.

