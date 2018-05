Kdo so družini prijazna podjetja?

16.5.2018 | 12:45

Včerajšnji prejemniki certifikata Družini prijazno podjetje (Foto: Polona Avanzo)

Ljubljana - Ekvilib inštitut, nosilec certifikata Družini prijazno podjetje, je včeraj v Mestnem muzeju v Ljubljani podelil certifikate Družini prijazno podjetje 15 podjetjem in organizacijam, od tega so tri prejela osnovni, dvanajst pa polni certifikat.

Osnovne certifikate so, kot so sporočili iz Ekvilib inštituta, prejeli Javno komunalno podjetje Grosuplje, Mahle Electric Drives Slovenija in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Polne certifikate Družini prijazno podjetje pa so dobili: Zdravstveni dom Novo mesto, Adriatic Slovenica, Biotehniški center Naklo, Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, Centerkontura, Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Javne službe Ptuj, Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Kadrovske storitve, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava in Zdravstveni dom Ljubljana.

Posebne zahvale za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji so prejela podjetja, ki so v postopek certificiranja vključena od leta 2011 dalje, in sicer Dravske elektrarne Maribor, Društvo Projekt Človek, Elektro Gorenjska, Fiposor, Informatika, informacijske storitve in inženiring, Mariborski vodovod javno podjetje, NLB, Saubermacher-komunala Murska Sobota, SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo, SmartIS, Steklarna Hrastnik in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica.

Podelitev je sovpadala z Mednarodnim dnevom družin, ki ga obeležujemo 15. maja, letošnje geslo pa se glasi Družine in vključujoče družbe. Do danes se je v projekt certificiranja priključilo že preko 260 slovenskih podjetij in organizacij, Ekvilib Inštitut pa certifikat Družini prijazno podjetje podeljuje skupaj z Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti.

»Certifikat Družini prijazno podjetje je princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar prinaša pozitivne ekonomske učinke,« so v Ekvilib inštitutu še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.