Letos na območju PU Novo mesto nezakonito čez mejo že 663 tujcev

16.5.2018 | 11:25

Nadzor državne meje ob reki Kolpi (Foto: PU Novo mesto)

Novo mesto - Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Preloke in Velike Lahinje izsledili in prijeli 14 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Državljani Pakistana, Alžirije, Afganistana in Maroka so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih po zaključenih policijskih postopkih odpeljali v azilni dom.

Kot so sporočilu iz PU Novo mesto, so letos obravnavali 663 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, v enakem obdobju lani pa le 67. Največ, 603, so jih prijeli na območju Bele krajine, in sicer 372 na območju PP Črnomelj in 231 na območju PP Metlika. V enakem obdobju lani pa na območju Bele krajine nismo zaznali nezakonitih prehodov državne meje.

Ob računalnik in gorivo

Med soboto in torkom je v Gotni vasi nepridiprav vlomil v počitniško hišo in odnesel prenosni računalnik in posodo z gorivom. Lastnico je oškodoval za 800 evrov.

M. Ž., Foto: PU Novo mesto

