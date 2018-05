Jeseni gradbeno dovoljenje za kulturni center

Včeraj so javno predstavili aktivnosti, povezane z gradnjo novega kulturnega centra.

Župan Alojzij Kastelic ob načrtih za novi kulturni dom.

Trebnje - »Že skoraj desetletje smo brez kulturnega doma. Kultura potrebuje svoj prostor, zato si na občini prizadevamo priti do kulturnega centra,« je včeraj pred začetkom pogovora o kulturi in predstavitvi aktivnostih, povezanih z gradnjo novega kulturnega centra v Trebnjem dejal župan Alojzij Kastelic.

Trebanjski kulturniki namreč že kar nekaj časa opozarjajo, da nimajo ustreznega prostora, v katerem bi lahko izvajali svoje dejavnosti. Gradnja kulturnega centra, ki ga občina načrtuje na degradiranem območju, kjer ima trebanjska Komunala za zdaj še skladišče, je zato nujna. »Smo že zelo blizu, prostorski plani bodo zdaj sprejeti, takoj zatem pa bomo vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Načrtujemo, da ga bomo dobili jeseni,« je optimističen župan. Naložba je ocenjena na okoli 10 milijonov evrov, polovico pa je občina pripravljena zagotoviti sama, preostalo pa načrtujejo dobiti iz drugih virov.

Novi kulturni dom bo imel dvorano s štiristo petdesetimi sedežev in velik oder, zato bodo lahko v njem gostili tudi večje predstave in glasbene koncerte. Njegov izgled je nazorno predstavila Vida Šušterčič, višja svetovalka za prostorsko načrtovanje in urbanizem na občini. Sočasno predvidevajo zgraditi tudi garažno hišo, v kateri bo 131 parkirnih mest, v njej pa bodo tudi prostori za kolesa.

Na občini poudarjajo, da novi kulturni dom velika pridobitev za kraj in za celotno regijo, saj na Dolenjskem primanjkuje primernih kulturnih prostorov. Kot pravi Kastelic, naj bi z gradnjo, če bo šlo vse po načrtu, lahko začeli konec leta 2020 ali v začetku leta 2021. Dinamika gradnje bo nato odvisna od finančnih zmožnosti, po besedah Kastelica pa bodo morali najprej narediti tudi predobremenilni nasip, s katerim bodo utrdili zgornji sloj, saj so geološke raziskave pokazale, da je pod površjem štiri metre globoka glinasta plast.

Pogovora o novem kulturnem centru se je udeležil tudi mag. Igor Teršar, generalni direktor direktorata za ustvarjalnost na kulturnem ministrstvu, ki je dejal, da je kultura v povezavi s turizmom pomembna za razvoj. »Kultura je dodana kakovost, zaradi katere se nekateri odločijo, da bodo živeli v občini.«

Po koncu predstavitve so se oglasili tudi nekateri občani. Prebivalce sosednjih blokov ob predvidenem kulturnem centru je zanimalo, kaj se bo zgodilo z njihovimi parkirišči in dobili so odgovor, da parkirišča tam ostanejo. Med drugim je občinski svetnik Nino Zajc izpostavil, kaj se bo zgodilo z nekaterimi društvi in organizacijami, ki se tam nahajajo. Po njegovem mnenju, bi jim občina morala poiskati nadomestne prostore. Na občini pravijo, da jih bo potrebno preseliti šele takrat, ko bodo zgradili tudi nove prostore za glasbeno šolo, knjižnico in galerijo. Te predvidevajo postaviti poleg kulturnega centra, a po besedah župana jih načrtujejo zgraditi šele čez nekaj let.

