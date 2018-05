Na Raki odprli novo mrliško vežico

16.5.2018 | 15:00

Foto: Občina Krško

Raka - Krški župan Miran Stanko in predsednik KS Raka Silvo Krošelj sta včeraj s prerezom traku tudi uradno odprla novo mrliško vežico na Raki.

Poslovilni objekt ob pokopališču sta občina in krajevna skupnost začela graditi lani avgusta. Naložba v skupni vrednosti 373 000 evrov je obsegala rušitev dotrajanega starega objekta, gradnjo novega, ureditev novega dostopa, sanacijo obstoječega pokopališkega zidu in rekonstrukcijo priključka na državno cesto. Večino potrebnega denarja, 283 000 evrov, je zagotovila občina, krajevna skupnost Raka pa je prispevala 90.000 evrov, so sporočili iz krške občine.

S pesmijo in glasbo so slovesni dogodek na Raki popestrili Koledniki z Rake ter učenka OŠ Raka Veronika Pacek in njena mentorica Sabina Božič, župnik Franc Levičar pa je objekt blagoslovil.

B. B.

