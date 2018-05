FOTO: 400 ljudi sklenilo krog in zaplesalo okoli kulturnega doma

16.5.2018 | 20:35

V Črnomlju so zaplesali okrog kulturnega doma.

Črnomelj - Zavod za izobraževanje in kulturo (Zik) Črnomelj je območni koordinator Tedna vseživljenjskega učenja. Osrednji dogodek v okviru tega projekta je bila danes parada učenja, ki je hkrati tudi največji promocijski dogodek vseživljenjskega učenja.

Slogan letošnje parade učenja je bil Najraje plesaje. Udeleženci parade so se z mlajšo in starejšo folklorno skupno OŠ Mirana Jarca, otroškimi folklornimi skupinami iz osnovnih šol Semič in Loka ter Otroškega vrtca Metlika in s člani folklorne skupine KUD Lepa Anka iz Črnomlja učili belokranjske ljudske plese in plesne igre. Na koncu pa je okrog 400 ljudi sklenilo krog in zaplesalo kolo okrog črnomaljskega kulturnega doma.

Pod koordinacijo Zika je ali še bo okrog 50 društev in organizacij v Beli krajini od 11. maja do konca junija pripravilo več kot 100 dogodkov, na katerih bodo največjo pozornost namenili učenju skozi celotno življenje.

