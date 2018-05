Glavni trg poln presenečenj; Druga plat županovanja; Pet rodov Jožetov

16.5.2018 | 18:30

»Rekel bi, da smo z gradnjo na polovici,« pravi predsednik novomeškega urbanističnega sveta dr. doc. Tomaž Slak o prenovi Glavnega trga, trgovci, gostilničarji in obrtniki iz središča mesta pa so anonimno podali svojo plat godbe, ki govori o nezadovoljstvu z načinom dosedanjega obveščanja in same gradnje ter nezaupanju.

Druga plat županovanja Macedonija

Štiri novomeške opozicijske stranke so na novinarski konferenci spregovorile o netransparentnem in negospodarnem ravnanju novomeškega župana, o dražjem novem zavodu, večjem številu zaposlenih, dolgovih Konvikta in tožbah zaradi Ceroda II, Macedoni pa kritike razume kot odgovor na njegovo napoved vnovične županske kandidature.

Nekateri se požvižgajo na pravilno ločevanje odpadkov

Trebanjska Komunala je v sodelovanju z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Mirnske in Temeniške doline prvič izvedla nadzor ločevanja odpadkov na skupnih zbiralnicah pri večstanovanjskih objektih na Mirni in v Trebnjem. Pregledali so več zabojnikov za preostanek komunalnih odpadov in ugotovili, da je v njih več kot polovica odpadkov, ki tja ne sodijo.

Pet rodov Jožetov

Dolenjski list je tokrat obiskal Prusove, znane belokranjske vinarje, ki imajo v svoji kleti 50 različnih vrst vina, precej manj kot pri pridelavi različnih vin pa imajo pri izbiri imena moških potomcev – že pet rodov zapored so Jožeti.

Omenjene in še druge članke, komentarje, tedensko anketo in vrsto drugih reportaž najdete v jutrišnjem Dolenjskem listu!

I. V.