Nesreča na Lokvah

16.5.2018 | 18:25

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Zjutraj ob 6.40 se je na Lokvah v črnomaljski občini voznik z avtomobilom zaletel v odbojno ograjo ob cesti. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli in odpeljali na zdravljenje. Gasilci PGD Črnomelj so odklopili akumulator na vozilu in zavarovali kraj nesreče, danes poročajo dežurni na številki 112.

Dopoldne po 11. uri sta pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije v Brežicah prevzela šest dimnih bomb, ostanek bivše JLA. Najdbe sta prepeljala v začasno skladišče do uničenja.

M. M.