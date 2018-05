Upoštevajte te nasvete in nikoli ne boste ostali brez interneta na telefonu!

17.5.2018 | 09:10

Si še znate predstavljati svet brez interneta? Kako bi preživljali čas brez družabnih omrežij? Kako bi opravljali svoje delo brez elektronske pošte? In kako bi bilo, če vas vaš pametni telefon ne bi več povezoval z "zunanjim svetom"? Brez skrbi, če boste upoštevali naslednje nasvete, vam o življenju brez interneta na telefonu ni treba niti sanjati!

1.Ne pozabljajte na WiFi

Mobilni prenos podatkov je tako rekoč že stalnica na našem pametnem telefonu. Tako se zanašamo nanj, da marsikdaj pozabljamo na možnost brezžičnega omrežja. Da bi prihranili pri prenosu podatkov, vključenem v vaš mobilni paket, se povežite na omrežje WiFi, kadar imate možnost. Seznam točk WiFi v Sloveniji si lahko ogledate tukaj.

2.Previdno z YouTubom

Se radi zadržujete na YouTubu? Svetujemo vam, da tega ne počnete na račun mobilnih podatkov. Gledanje posnetkov na YouTubu je namreč zelo potratno, zato vam svetujemo, da priljubljene vsebine gledate v varnem zavetju omrežja WiFi. Ne pozabite, da lahko k porabi podatkov znatno prispevajo tudi posnetki na družabnih omrežjih, ki se v nekaterih primerih celo samodejno predvajajo.

3.Mobilna televizija

Sodobna tehnologija nam omogoča ogled televizijskih vsebin kjerkoli in kadarkoli. Zlahka se zgodi, da na telefonu gledate razburljivo športno srečanje in medtem pozabite na čas. Posledice so lahko neprijetne predvsem za vašo denarnico, saj na ta način mimogrede prekoračite zakupljene količine prenosa podatkov.

4.Preklopite na Telemach!

Pri Telemachu boste na svoj račun prišli vsi novi in že obstoječi mobilni uporabniki, saj so maja letos znova poskrbeli za podatkovni šok, s katerim boste lahko brezskrbno brskali po internetu! Osnovni paket VEČ je opremljen z 1 GB prenosa podatkov na mesec, v najbolj priljubljenem paketu ŠE VEČ boste lahko koristili kar 25 GB. Najbolj zahtevnim priporočamo paket NAJVEČ, kjer vas čaka neverjetnih 60 GB mesečnega prenosa podatkov. In še super novica - kljub povečanju količine prenosa podatkov cene mobilnih paketov ostajajo nespremenjene!

Izkoristite UNIFI in UNIFI TRAVEL

Poleg večjih količin podatkovnega prenosa v vseh mobilnih paketih družine VEČ lahko Telemachovi naročniki brezskrbno uporabljate splet tudi pri potovanju po svetu. To omogočata razširjeni mreži WiFi-točk UNIFI in UNIFI TRAVEL. Mreža UNIFI je uporabnikom na voljo s kar 650.000 točkami WiFi v regiji, kar omogoča brezskrbno počitnikovanje tudi v državah, ki niso članice EU. Na svoj račun s Telemachovimi storitvami prihajate tudi svetovni popotniki, ki se lahko po vsem svetu brezplačno povezujete na kar 68 milijonih lokacij.

Po začetni registraciji se bo vaš telefon samodejno povezoval z WiFi-točkami UNIFI ali UNIFI TRAVEL, kar vam omogoča spremljanje najbolj priljubljenih vsebin kjerkoli in kadarkoli.

Oglasno sporočilo