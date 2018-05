Po cesti so se razlile barve

17.5.2018 | 07:00

Ob 12.36 sta na avtocesti Ljubljana–Novo mesto pri Podsmreki v smeri proti Novemu mestu trčili tovorno in kombinirano vozilo, ki je prevažalo barve za slikopleskarstvo. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Stična in Grosuplje, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na kombiniranem vozilu, nudili pomoč pri vleki tovornega vozila ter očistili razlite barve s cestišča. Poškodovanih ni bilo.

Oživljali z defibrilatorjem

Ob 17.18 so na Vrhu pri Višnji gori v občini Ivančna Gorica gasilci PGD Vrh pri Višnji Gori in Višnja Gora nudili pomoč z AED pri reanimaciji nenadno obolele osebe. Reanimacija je bila uspešna.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 6:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ;

- od 8:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NESTOPLJA VAS, izvod Šuštarič, Cesar.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELO PRI ZAGORICI na izvodu SELO;

- od 8:00 do 10:0 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABROVKA na izvodu PROTI TIHABOJ V HRIB;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEČJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Krmelj Lisca med 11:00 in 13:00 uro, na območju TP Sevnica klavnica odcep naselje zgoraj med 13:00 in 15:00 uro in na območju TP Podgorje Pipan, Podgorje Golob in Mrzla Planina med 8:00 in 14:30 uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP Podvinje izvod Kapele med 08:30 in 10:30 uro ter na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Vrbinska vas med 08:30 in 14:00 uro.

M. K.