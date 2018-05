O morebitnem kreditu EDŠ-ja bodo svetniki odločali posebej

17.5.2018 | 09:15

Na sinočni seji v Šentjerneju so o podjetju EDŠ največ vprašanj imeli (od leve proti desni): Jože Simončič, Peter Cvelbar in Igor Kalin.

Šentjernej - Glavnino časa sinočnje štiriurne seje občinskega sveta je zavzela debata o programu dela javnega podjetja Ekološka družba Šentjernej (EDŠ) za letošnje leto, ki v bližnji prihodnosti načrtuje tudi dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v občini Šentjernej in odkup koncesije opravljanja te javne službe od dosedanjega koncesionarja, to je WTEWasserWTechnik GmbH.

V občini so z njim že dolgo nezadovoljni, zato se koncesionarja, s katerim so koncesijsko pogodbo sklenili leta 2011, želijo rešiti z odkupom koncesije in to dejavnost prenesti na javno podjetje EDŠ, ki je v stoodstotni občinski lasti. Občina ob pomoči odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji pripravlja odkup obstoječe koncesije, ki je sklenjena do leta 2046.

PREDLOG ZA UMIK TOČKE

Ob sprejemanju dnevnega reda je svetnica SDS Viktorija Rangus najprej predlagala umik te točke, saj je po njenem mnenju pripravljena v nasprotju z zakonom o javnih financah in zakonom o financiranju občin. A do tega ni prišlo.

Rajko Grimšič in Radko Luzar.

Občinski pravnik Rajko Grimšič je zanikal njene očitke, župan Radko Luzar pa je poudaril, da sprejem letnega plana dela EDŠ-ja za letošnje leto še ne pomeni zelene luči za najem kredita za odkup koncesije - šlo naj bi za okrog 2,2 do 2,5 milijona evrov. Ravno ta je svetnike najbolj skrbel, zato so ob koncu le sprejeli plan podjetja (10 glasov za), obenem pa še sklep na predlog Igorja Kalina (SMC) in Jožeta Simončiča (SLS), da mora ne glede na sprejeti plan JP EDŠ za najem kredita občina pred tem pridobiti soglasje občinskega sveta (12 za).

Gašper Bregar, direktor JP EDŠ.

Menili so še, da je namen občine, da se z odkupom pride do nižji cen komunalnih storitev za občane gotovo dober, a da morajo pred odločanjem imeti vsa zagotovila, da ta odločitev pravno vzdrži, in tudi finančno analizo. Z izračunom EDŠ-ja po podatkih za lansko leto, da bi ob prevzemu te dejavnosti letno privarčevali 83.700, kar je povedal direktor JP EDŠ Gašper Bregar, nekateri niso bili najbolj zadovoljni, češ, da mora to izračunati nekdo, ki res zna in bo za temi številkami tudi stal.

Besedilo in foto: L. Markelj

