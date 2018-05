Dan Evrope z evropskim poslancem Francem Bogovičem

17.5.2018 | 09:00

Brežice - Na Ekonomski in trgovski šoli Brežice smo v okviru projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in obeležitve Dneva Evrope povabili in gostili evropskega poslanca, Franca Bogoviča.

Dogodek smo pripravili za vse dijake, začeli smo ga s himno Evropske unije ter nadaljevali s predstavitvijo Evropske unije ter pogovorom z evropskim poslancem. Gospod Bogovič nam je zelo zanimivo predstavil delovanje EU, njenih institucij, delo evropskega poslanca in njegove projekte. Še posebej smo izpostavili inovativen projekt in evropsko pobudo Pametnih vasi - Smart Villages, za katerega je bil tudi g. Bogovič nagrajen z »bruseljskim oskarjem« - nagrado za najboljšega evroposlanca v letu 2018, v kategoriji raziskave in inovacije. Prizadeva si, da bi digitalizirana in modernizirana podeželska območja ohranila poseljenost, dostop do storitev in tako povečala kakovost življenja ljudi na evropskem podeželju. Na kratko nam je predstavil tudi svoja prizadevanja za uvajanje novih tehnologij v kmetijstvo ter nas seznanil tudi z bio in krožnim gospodarstvom. Pogovor smo nadaljevali z aktualnimi evropskimi temami, na koncu pa so mu dijaki postavili še nekaj vprašanj. Sledil je še nagradni kviz o poznavanju EU, kjer so najboljši dijaki prejeli nagrade.

Gospodu Bogoviču smo se zahvalili za obisk, mu zaželeli še veliko uspešnih poslovnih projektov ter osebno srečo v življenju. Upamo, da bomo imeli možnost sodelovati z njim tudi v prihodnosti. Prireditev so spremljale tudi predstavnice Mladinskega centra Brežice Sarah, Stefania in Mariana, ki pri nas izvajajo Evropske urice.

Za praktične nagrade se zahvaljujemo g. Francu Bogoviču in Hiši EU – informacijski pisarni Evropskega parlamenta iz Ljubljane. Dogodek smo izvajali kot aktivnost mednarodnega izobraževalnega programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta - European Parliament Ambassador School Programme.

prof. Mojca Ogorelc, koordinatorica projekta Šola ambasadorka EP,

ETrŠ Brežice, foto: Metka Galič, Manca Molan

