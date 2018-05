Milorad in Vanja o svoji poslovni zgodbi

17.5.2018 | 16:30

Vanja in Milorad sta predstavila svojo poslovno zgodbo.

Črnomelj - Obiskovalci Stare lekarne v Črnomlju, enote Podjetniškega inkubatorja Bela krajina, so sinoči prisluhnili poslovni zgodbi Kovina. Gosta sta bila podjetnika in umetnika iz Marindola Milorad Stipanovič, umetnostni kovač iz podjetja Umetnostno kovaštvo Stipanovič, ki je lastnik več kot 70 pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije certificiranih izdelkov, ter oblikovalka nakita Vanja Žalec, ki ustvarja ročno izdelani unikatni nakit Ella.

Milorad, ki je zaključil srednjo kovinarsko šolo v Črnomlju, se z umetnostnim kovaštvom ukvarja 15 let. Nekaj spretnosti se je naučil v Italiji, sicer pa mu pri delu veliko pomagata njegovi kreativnost in umetniška žilica. Pravi, da ima idej veliko in da mu jih še ne bo tako kmalu zmanjkalo. Predvsem pa je zanj pomembno, da so izdelki uporabni v vsakdanjem življenju, čeprav se med njimi najdejo tudi replike muzejskih predmetov ter staro orodje, ki ga ljudje sicer ne uporabljajo več.

Vanjo, ki je po izobrazbi univ. dipl. ekonomistka, je začela kovina zanimati pred petimi leti, ko sta z Miloradom postala partnerja. Sedaj sicer izdeluje unikatni nakit, ki ga je poimenovala po starejši hčerki, iz bakra in medenine, njena želja pa je, da bi začela oblikovati tudi zlato.

Vanja in Milorad v zadnjem času veliko raziskujeta tržišče in ugotavljata, po čem je povpraševanje na trgu. Temu bosta prilagodila tudi večino svojih izdelkov, ki jih bosta preko podjetja, ki ga ustanavljata, ponudila tudi na spletu. Predvsem pa razmišljata o prodaji izdelkov v tujini.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

