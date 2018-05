Glavni trg: Križišče pri mostu bodo zaprli za mesec dni

17.5.2018 | 10:45

Junija naj bi za promet zaprli tudi križišče pri Kandijskem mostu, omogočen bo peš dostop do mesta. Kaj o tem menijo trgovci in gostinci iz središča, si lahko preberete v današnjem Dolenjskem listu. (Foto: M. M.)

V spodnjem delu trga poteka gradnja individualnih priključkov - to soboto je na vrsti leva stran spodnjega dela trga. Zapore bodo čez dva tedna ponovili, v kratkem pa naj bi steklo tudi zaključno tlakovanje, po katerem bodo lahko umaknili vsaj del gradbiščnih ograj. (Foto: M. M.)

Novo mesto - »Kot je bilo napovedano, se bo urejanje pločnikov v spodnjem delu Glavnega trga to soboto, 19. maja, v primeru ugodnega vremena nadaljevalo na levi strani trga (iz smeri Kandijskega mostu proti vrhu). Izvedba teh del bo znova v določeni meri vplivala na dostop do poslovnih in stanovanjskih objektov, ker je potrebna odstranitev obstoječih pločnikov na začetku in betoniranje novih ob zaključku urejanja posameznih odsekov. Predviden odsek tokrat zajema objekte s hišnimi številkami med 18 in 21, do katerih bo to soboto dostop iz trga onemogočen. Izvajalec del je zagotovil, da bo v vmesnem obdobju (po oceni izvajalca bodo dela na posameznem odseku trajala približno štirinajst dni) zagotovil dostope do objektov,« so sporočili z MO Novo mesto

Ob tem so dodali, da se gradnja kolektorja pomika proti zgornjemu delu Glavnega trga, v spodnjem delu poteka gradnja hišnih priključkov in priprava na začetek tlakovanja, arheološka dela so v zaključni fazi.

Križišče pri Kandijskem mostu

Kot je znano, bodo izvajalci za motorni promet za nekaj časa povsem zaprli tudi križišče pri Kandijskem mostu, tako da v tem času tudi izvoz iz mesta ne bo mogoč. Po prvih lanskih napovedih naj bi se to zgodilo že po novem letu, a se bo še pred poletjem.

V današnji aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista med drugim poročamo o poteku gradnje in srečanju predstavnikov občine in izvajalca s poslovnimi subjekti iz središča mesta, med drugim pa navajamo, da bodo omenjeno križišče za motorni promet zaprli predvidoma med 15. junijem in 15. julijem. Po zadnjih informacijah, ki smo jih prejeli po zaključku redakcije, pa naj bi se to zgodilo še prej, torej že v začetku junija. Trgovci s tem niso zadovoljni, saj si želijo, da bi takšno zaporo raje izvedli v času dopustov, ko je v mestu manj ljudi in prometa, a izvajalci odgovarjajo, da hitijo, saj želijo celotno prvo fazo projekta, ki zajema Pugljevo ulico, Glavni trg in Rozmanovo do Foto Asje, zaključiti do sredine novembra. Kot omenjeno, podrobneje o tem poročamo v tiskanem Dolenjskem listu.

M. M.

Dolenjc Katastrofa županovanja g. Macedonija se nadaljuje. Brez podpisane pogodbe o sofinanciranju (brez finančne podlage) nadaljuje kopati po glavnem trgu. Prav tako brez študije prometnih tokov ob zaprtju glavnega trga. Sedaj pa imamo prometni kolaps v Novem mestu. Da ne boste mislili, da bo po končanju del na glavnem trgu drugače. Ne, glavni trg bo ostal zaprt, promet pa ......