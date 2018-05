Rastoča knjiga na OŠ Toneta Pavčka

17.5.2018 | 09:20

Mirna Peč - V četrtek, 10. maja, je na naši šoli potekala proslava ob tretji obletnici državnega projekta Rastoča knjiga. Letošnji slavnosti gost je bil priznani slikar Peter Škerl. Predstavil nam je svojo slikarsko pot od mladih let do danes. Razkril nam je, kaj ga pri slikarstvu najbolj navdihuje. Na koncu nam je zastavil tri slikarske uganke iz znanih pripovedk oziroma pravljic.

Na prireditvi smo gostili Mirnopečane, ki so v preteklem letu izdali svoje knjige. To so bili: Gabrijel Obrekar z zbirko pesmi Moje pesmi od mladosti do zrelih let, Aleš Matoh z romanom v dveh delih Lovec ter Darja Kastelic s knjigama Pomembne reči in Kancijan iz Ogleja. Njihova dela smo zložili v šolsko Rastočo knjigo.

Povabilu na prireditev se je odzval tudi Janoš Kern, predstavnik za področje kulture in športa v državnem svetu, ki nas je nagovoril in pozdravil.

Učenci so zaigrali skeč, v katerem so nam prikazali slabe lastnosti sodobne tehnologije in z njim sporočili, da moramo več brati. Zapel nam je tudi mladinski pevski zbor.

Prireditve so se udeležili tudi oče Rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič, Miha Japelj in Jože Zupan.

Špela Koračin in Tia Globokar,

foto: Matej Cesar,

OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč