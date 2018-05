Večer v knjižnici

17.5.2018 | 09:25

Vavta vas - V petek, 4. maja, je v šolski knjižnici OŠ Vavta vas potekal Večer v knjižnici.

Nanj so bili povabljeni učenci od 6. do 9. razreda, ki so v letošnjem šolskem letu opravili bralno značko. Ob 18. uri so učiteljice in knjižničarka pozdravile 30 učencev, ki so se udeležili dogodka. Za uvod je gostja večera, Erika Kum, vodila motivacijsko igro, s katero smo se ogreli za naše druženje. Sledil je lov na zaklad, pri katerem so bili učenci razdeljeni v skupine. V izbranih učilnicah je učence čakala naloga – vprašanje, na katerega so morali odgovoriti. Naloge so bile matematične, logične, orientacijske, miselne, računalniške ipd. Ko so vse skupine uspešno zaključile naloge, so prišle v knjižnico po zaklad. Učenci so ugotovili, da so odgovori povezani z eno osebo: Ivanom Cankarjem.

V nadaljevanju je učiteljica Ana Markelj predstavila pisatelja, pesnika in dramatika Ivana Cankarja, kajti letos obeležujemo 100 let njegove smrti. Zatem je vodila pogovor z mlado pisateljico, bivšo učenko OŠ Vavta vas, Eriko Kum. V pogovoru nam je zaupala, kje dobi navdih za pisanje, kako nastaja zgodba, kaj vse je pomembno za kvalitetno pisanje. Pri tem je posebej izpostavila ljubezen do branja in pomen branja za širjenje besednega zaklada. Šolski knjižnici je poklonila svojo zadnjo izdano knjigo z naslovom Ranjena ptica. Sledila je slastna večerja. Kuharica je pripravila prekrasno omizje in pogrinjke ter postregla tople palačinke z različnimi nadevi.

Po večerji smo nadaljevali z ustvarjalnimi delavnicami v šolski knjižnici. Učiteljica Sanja Kirn je v uvodu spregovorila o obletnici naše šole – v jeseni 2018 bomo obeležili 140 let ustanovitve šole v Vavti vasi. Udeleženci so z nami delili svoje izkušnje ter oblikovali plakat z besedami, ki jih spominjajo na našo šolo. Sledilo je likovno, literarno in gledališko ustvarjanje po kotičkih. Tema je bila Življenje v šoli. Po končanem delu je vsak predstavil svoj izdelek. Večer smo zaključili z evalvacijo večera in se dobre volje ter polni prijetnih vtisov poslovili.

Dušanka Štamfelj, Sanja Kirn, Ana Markelj

