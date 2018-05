FOTO: Trideset let že učijo risati, slikati ...

17.5.2018 | 11:40

Najbolj zaslužni mentorji so ob jubileju dobili priznanja. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Trideset let že v Novem mestu neprekinjeno potekajo likovne delavnice. Danes se to dogaja pod okriljem novomeške območne enote Javnega sklada za kulturne dejavnosti, pred tremi desetletji pa pri novomeški Zvezi kulturnih društev na pobudo tedanje sekretarke zveze Staše Vovk in slikarjev in likovnih pedagogov Braneta Šusterja in Nikolaja Goloba.

V teh treh desetletjih so na območju nekdanje občine Novo mesto pripravili blizu dvesto različnih likovnih delavnic, ki se jih je udeležilo več kot dva tisoč udeležencev od otrok in odraslih do upokojencev.

Zadnja leta v Novem mestu in praktično vseh občinah novomeškega območja pripravijo okoli dvajset likovnih delavnic letno. Nekatere potekajo vse leto, druge so trimesečne ali pa so lahko tudi enkraten dogodek, kar je odvisno od vsebine. Trenutno potekajo štiri različne delavnice. Poleg Mestne občine Novo mesto, ki delavnicam daje na razpolago prostore likovnega ateljeja, jim največjo pozornost in podporo posvečajo v občinah Dolenjske Toplice, Šentjernej in Škocjan.

Likovne delavnice, ki jih prireja JSKD, so namenjene otrokom in odraslim, tako začetnikom kot že izkušenim ustvarjalcem, praviloma pa začetni delavnici vedno sledi tudi nadaljevalna. Na delavnicah se udeleženci spoznavajo z različnimi likovnimi tehnikami od risarskih in slikarskih, ki vključujejo akvarel, akril in olje, do grafičnih in posebnih programov, kot so glina, mozaik, vitraž in oblikovanje stekla, sitotiska, umetniške fotografije in celo animiranega filma.

V teh letih so z organizatorji sodelovali številni mentorji. "Mentorji so uveljavljeni likovni ustvarjalci in pedagogi iz lokalnega okolja, od drugod dobimo mentorja le izjemoma za določeno likovno tehniko, s katero se ne ukvarja nobeden od domačih mentorjev," pove vodja novomeške območne enote JSKD Klavdija Kotar.

Ob koncu določenega obdobja pripravijo pregledne razstave na različnih razstaviščih od avle Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu, Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju in Kongresno kulturnega centra v Dolenjskih Toplicah ter Metelkovega doma v Škocjanu do osnovnih šol v Žužemberku in Mirni Peči.

Razstavo, ki so jo ob jubileju postavili v avli in Mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine, so razdelili v dva sklopa. "V avli so na ogled dela, ki so nastala na otroških likovnih delavnicah, ki jih naša izpostava izvaja v Novem mestu in občinah Šentjernej, Dolenjske Toplice, Škocjan in Žužemberk, v mali dvorani pa so na ogled dela odraslih in mladine z delavnic, ki jih izvajamo v Novem mestu. Na ogled smo postavili, tudi posebne projekte zadnjih obdobij, ki naše delavnice uvršča v sam slovenski vrh ljubiteljskega likovnega ustvarjanja. To sta zagotovo dve unikatni grafični mapi z naslovom 10 + in Mestna veduta. Gre za izdelke skupine ljubiteljskih grafikov, med katerimi so nekateri z nami od vsega začetka. Ljubiteljskih grafičnih skupin, ki bi delovale skupaj tako sistematično, kot naše, so v Sloveniji prava redkost," o jubilejni razstavi pove Klavdija Kotar in našteje tudi najbolj zveste mentorje delavnic. To so Vesna Di Domenico, Hamo Čavrk, Mojca Lampe Kajtna, Gorazd Šimenko, Jože Kotar, Tanja Kraševec, Jože Kumer in Boštjan Pucelj.

I. Vidmar

