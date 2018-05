Učenci OŠ Globoko odlični na občinskem tekmovanju Kaj veš o prometu 2018

17.5.2018 | 10:15

Globoko, Brežice - Tekmovanja Kaj veš o prometu so tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje ter potekajo tako na šolski ravni, na ravni občin, regij in nazadnje na državni ravni. Samo tekmovanje je bilo zasnovano iz teoretičnega dela o poznavanju cestno-prometnih predpisov, ki poteka preko spletnega portala Kolesar v SIO omrežju.

Občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu 2018 je potekalo 15. maja na OŠ Brežice. »Kolesar« je spletna učilnica, v kateri lahko najdemo simulacijo oziroma testiranje kolesarja, teoretični in praktični del kolesarskega izpita, teoretični in praktični del tekmovanj. Drugi del tekmovanje je bila praktična vožnja po prometnih površinah Brežic, na koncu pa je tekmovalce čakala spretnostna vožnje na poligonu.

Učence je na kolesarsko pot pospremil župan Občine Brežice, Ivan Molan, ki je osnovnošolcem zaželel varno vožnjo in da bi se s takšnimi dodatnimi vsebinami izobraževanja naučili veliko novega. Po tekmovanju je sledila razglasitev rezultatov v zbornici OŠ Brežice ter podelitev nagrad za tekmovalce. Zmagovalna šola je bila OŠ Globoko (Maj Vrstovše, Aljaž Kelhar, Lovro Zupančič), pred drugouvrščeno ekipo OŠ Brežice II (Gašper Škof, Matic Leskovar, Naja pinterič) in tretjeuvrščeno ekipo OŠ Brežice I (Domen Šetinc, Matic Kostić, Katja Šetinc). Sledile so še ekipe OŠ Bizeljsko (4. mesto), OŠ Artiče (5. mesto), OŠ Dr. Jožeta Toporišiča Dobova (6. mesto).

Posamično je bil zmagovalec učenec Maj Vrstovšek (OŠ Globoko), ki se je z odličnim rezultatom kvalificiral na državno finalno tekmovanje. Letošnje leto bo v znamenju velikega jubileja, saj bo potekalo že 50. zaključno državno (27. v RS) tekmovanje Kaj veš o prometu za učence osnovnih in srednjih šol. Odvijalo se bo v soboto, 26. maja, na površinah Osnovne šole Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, Ljubljana, pod pokroviteljstvom direktorja Javne agencije za varnost prometa g. Igorja Velova, ter v soorganizaciji Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu AVP, Osnovne šole Majde Vrhovnik in Javne agencije RS za varnost prometa.

Bojan Hotko, mentor prometnega krožka na OŠ Globoko