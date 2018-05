Cono bo opremljal krški Kostak

17.5.2018 | 14:20

Na današnjem podpisu pogodbe v Šentjerneju.

Šentjernej - Župan občine Šentjernej Radko Luzar in direktor družbe Kostak d.o.o. Miljenko Muha sta dopoldne v Kulturnem centru Primoža Trubarja podpisala pogodbo o komunalni ureditvi razširjene industrijske cone Šentjernej - sever.

Na javnem razpisu je bil namreč kot najugodnejši izvajalec del izbran Kostak (na razpis se je javil še novomeški CGP), ki bo moral sedaj v zelo kratkem času, do 30. septembra, izvesti vsa potrebna dela.

Samo Hudoklin

Za komunalno ureditev cone je bila šentjernejska občina v drugem poskusu uspešna na razpisu gospodarskega ministrstva in je dobila skoraj 885 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Po besedah direktorja občinske uprave Sama Hudoklina, pogodbena vrednost investicije znaša dober milijon 244 tisoč evrov bruto, kar pomeni, da bodo preostanek denarja zagotovili iz občinskega proračuna.

Hudoklin je opisal postopek pridobivanja državnega denarja, ki je sicer trajal dve leti, saj na prvem razpisu niso bili uspešni, ker niso pridobili gradbenega dovoljenja - zanj je bilo potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje. Predpisane roke so v drugo le ulovili in uspelo jim je, zato se je Hudoklin za konstruktivno sodelovanje zahvalil tako gospodarskemu kot okoljskemu ministrstvu ter Agenciji RS za okolje, Upravni enoti Novo mesto, projektantu, podjetju Topos, ter sodelavcem iz občinske uprave.

7,7 HEKTARA ŽE SKORAJ ZASEDENIH

Cona, ki obsega 7,7 hektara, je bila za nadaljnji gospodarski razvoj občine nujno potrebna in je po besedah župana Luzarja že skoraj zasedena. V njej se kar na dveh hektarih širi podjetje Podgorje, ter mnoga druga manjša podjetja iz branž, kot so elektro, orodjarstvo, lesna industrija, itd., »vsa naša, zdrava in dobra podjetja, ki v glavnem izhajajo iz bivše šentjernejske Iskre. Zaradi subvencije gospodarskega ministrstva za opremljanje cone je bil kvadraten meter zemljišča cenejši in vsa cona, razen enega zemljišča, je že prodana,« je dejal Luzar.

Miljenko Muha (na levi) je nagovoril zbrane.

Za pridobitev nepovratnih sredstev so morali izpolniti pogoj - 38 novih delovnih mest, kar ne bo težko, saj župan upa na najmanj sto novih delovnih mest. V času njegovega županskega mandata so jih v občini pridobili že 250, kar je veliko več od zastavljenih ciljev.

Direktor izvajalca del Miljenko Muha je obljubil, da so v Kostaku veseli, da so dobili ta posel, saj z občino Šentjernej dobro sodelujejo. »Maksimalno se bomo potrudili, da se bomo držali roka izvedbe,« je dejal. Tako bodo že naslednji teden začeli z deli: ureditvijo cestne, komunalne vodovodne infrastrukture, ter z ostalimi predpripravami za vzpostavitev širokopasovnega omrežja, javno razsvetljavo itd.

Besedilo in foto: L. Markelj

