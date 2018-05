Jutri je dan za maturantsko četvorko!

17.5.2018 | 18:00

Jutri opoldne bo čas za plesno slovo od srednješolskih klopi. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto, Kočevje, Brežice,... - Tradicionalna maturantska četvorka bo letos potekala jutri ob 12. uri na novomeškem Novem trgu in seveda tudi po drugih krajih po državi, kot so Kočevje, Sevnica in Šentjernej.

»Ob podpori MO Novo mesto bo četvorka po nekaj letih združila vse novomeške maturante na eni lokaciji. Plesalci bodo znova sodelovali v projektu European Quadrille Dance Festival, ki letos praznuje 14. obletnico in bo združil 20 tisoč plešočih srednješolcev v sedmih evropskih državah. V Sloveniji bo maturantsko četvorko zaplesalo 12 tisoč dijakov. Projekt poteka v organizaciji Plesne zveze Slovenije in ob sodelovanju Ministrstva za zdravje, ki si prizadevajo, da bi dijaki dostojno, brez alkohola, in nepozabno zaključili šolsko leto ter s plesanjem na ulicah in trgih obenem počastili Slovenski dan plesa,« so ob tem sporočili z rotovža. Kot je znano, je zaradi nesoglasij med dvema plesnima šolama novomeška maturantska četvorka potekala tako na Glavnem kot na Novem trgu, prva lokacija pa zaradi aktualne prenove ni več ustrezna.

Pod taktirko Plesnega studia Novo mesto bodo mladi plesali v Novem mestu, Črnomlju in Sevnici, Plesni center Novo mesto pa bo s svojimi plesalci nastopil v Novem mestu, Šentjerneju, Brežicah in na Mirni, so med drugim sporočili iz PZS. Ne le v Sloveniji, jutri opoldne bodo plesali tudi v petih mestih na Slovaškem, šestnajstih v Srbiji, petih v Makedoniji itd.

»Plešoče bo tudi letos po radijskem signalu Radia Slovenija International tako v Sloveniji kot v tujini (preko satelita) pozdravil priznani voditelj. V živo se bodo v petek, 18. maja med 11.30 in 11.55 iz prizorišč javili organizatorji iz tujine - Slovaške, Srbije, Madžarske, Makedonije, Črne Gore in iz Slovenije - Novega mesta, Murske Sobote, Ptuja in Nove Gorice. Skupno bo pod okriljem Plesne zveze Slovenije plesalo skoraj 30.000 plesalcev na 50. lokacijah v osemih državah,« so še navedli v sporočilu za javnost.

Kar se Janezek nauči...

»Ministrstvo za zdravje, državne in strokovne institucije (policija, inšpektorati) in nevladne organizacije - med njimi DrogArt, ki bomo Maturantsko parado po Sloveniji spremljali, mlade tudi letos spodbujamo, naj se zabavajo na zrel način, ki ne vključuje pitja alkohola, in naj odločno zavrnejo uporabo prepovedanih psihoaktivnih snovi. Apelirati želimo tudi na širšo civilno družbo, starše, pedagoške delavce in gostince, naj mladim predajo sporočilo o zdravem načinu preživljanja posebnih in veselih dogodkov,« so ob tem sporočili z zdravstvenega ministrstva in med drugim navedli izsledke raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz leta 2014, ki je pokazala, da je alkoholne pijače (več kot majhno količino) v življenju že kdaj pilo 18,4 odstotka 11-letnikov, 44 odst. 13-letnikov in 80,6 odstotka 15-letnikov. Približno tretjina 15-letnikov je bila v življenju dvakrat ali večkrat opitih, 14 odst. 15-letnikov pa alkoholne pijače pije vsaj enkrat na teden.

M. M.