Umrl v gozdu. Prijeli osumljence poslovnih goljufij

17.5.2018 | 12:50

Včeraj okoli 15. ure so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu, v kateri je umrl 64-letni moški. Nesreča se je zgodila v gozdu nad naseljem Novi Lazi pri Kočevju, kjer sta z znancem podirala drevo, pri tem pa je slednje padlo na oškodovanca. Zaradi poškodb je umrl na kraju dogodka. »Ogleda kraja nesreče sta se udeležili dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. Za pokojnika je odrejena sodna obdukcija. Policisti pa nadaljujejo s preiskavo tudi zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti,« so danes sporočili s PU Novo mesto.

Ogoljufali naj bi jih vsaj 41

Z novomeške PU so dodali, da so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto na Okrožno državno tožilstvo Ljubljana podali kazensko ovadbo zoper državljana Hrvaške in štiri državljane Slovenije ter eno pravno osebo iz Hrvaške zaradi suma storitve več kaznivih dejanj poslovne goljufije. Osumljenci so z njimi povzročili premoženjsko škodo 41 oškodovancem v višini skoraj 600.000 evrov.

»Osumljeni so preko osumljene družbe s sedežem na Hrvaškem v letih 2009 in 2010 z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin in dejstev spravil v zmoto in preslepili oškodovance, da so ti vložili oziroma zaupali v upravljanje svoja denarna sredstva investicijski hiši, ki naj bi ta sredstva vložila v uradne mednarodne trge, kar pa ni bilo storjeno. Za povečanje popolnega zaupanja v izpeljano naložbo, so osumljeni oškodovancem tudi plačevali določeni znesek (domnevne navidezne »obresti«). Oškodovanci ostalih vloženih sredstev, z izjemo domnevnih obresti, niso več prejeli,« je zapisala predstavnica za odnose z javnostmi Alenka Drenik.

Ukradel nakit

V kraju Trebež na območju Brežic je neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit in povzročil za okoli 7000 evrov škode.

Tatvina iz vozila

Na parkirnem prostoru v Mokronogu je sinoči okoli 20. ure nekdo iz odklenjenega avtomobila ukradel denarnico z dokumenti in denarjem. Lastnico je oškodoval za 350 evrov.

Nezakonito čez mejo

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Vukovci in Sinji vrh izsledili in prijeli devet državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili po zaključenih policijskih postopkih odpeljani v azilni dom.

