Volitve '18: Kandidati Dobre države o elitah, korupciji in ugledu politike

17.5.2018 | 20:30

Dolenjski, belokranjski in posavski kandidati Dobre države s predsednikom stranke Bojanom Dobovškom. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes popoldne so se v hotelu Dolenj'c na Brezovici pri Novem mestu predstavili dolenjski, belokranjski in posavski kandidati stranke Dobra država, ki bodo nastopili na letošnjih predčasnih državnozborskih volitvah. Vsi kandidati prihajajo iz lokalnega okolja in različnih poklicev od profesorjev na srednjih šolah in inženirjev do krajinske arhitektke in urbanistke in zdravnika.

Na predstavitvi so skupaj s predsednikom stranke Bojanom Dobovškom pojasnili, kaj je tisto, kar jih je prepričalo, da se vključijo v politiko. Med drugim so opozorili na problem korupcije, predvsem na najvišji ravni, odtekanje proračunskega denarja v zasebne žepe ter neprimerno kadrovsko politiko, s katero politične stranke nastavljajo ljudi na mesta, za katera niso primerno izobraženi in za katera nimajo ustreznega znanja.

Belokranjski kandidat Anton Zvone Kambič je povedal, da smo pred 25 leti, ko smo se osamosvajali, imeli v mislih drugačno državo, in ne tako kot je današnja, ki se obrača od ljudi in ščiti elite in ne dela enako dobro za vse pokrajine: "Bela krajina se prazni, žal mi je, da moji učenci odhajajo drugam, me pomembnimi elementi odločanja podjetij, kje bodo investirala, pa je tudi primerno izobražena in usposobljena delovna sila. Nek učenec mi je dejal, da je Kolpa vse, kar imamo Belokranjci, pa so še njo ogradili z bodečo žico," novomeški kandidat zdravnik Rok Mežnar pa je dodal, da si mora slovenska politika vrniti ugled, zato v parlamentu potrebujemo ljudi, ki so v življenju že nekaj dosegli in ustvarili, in ne take, ki prepričujejo s populizmom.

I. Vidmar