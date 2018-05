Granata pri Rodinah

18.5.2018 | 07:00

Nevarni ostanki v rokah pirotehnika (foto: arhiv)

Včeraj ob 10.54 uri je krajan v bližini naselja Rodine, občina Črnomelj, našel topovsko granato, kalibra 75 mm, italijanske izdelave, iz obdobja 2. svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, iz Dolenjske in Celjske regije, sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja shranila v ustrezno skladišče.

Olje na cesti

Ob 19.26 je bilo na cesti Dvor-Žužemberk razlito olje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so razlito olje v dolžini okoli 4,5 km posipali z vpojnim sredstvom in očistili cestišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Fužine Mirna in Migolica danesmed 8.45 in 13.15 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 5.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DESINC elektrarne;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA na izvodu Drežnik;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZORENCI elektrarna FVE Zorenci.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1 (NADOM);

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE;

- od 8.00 do 15.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU;

- od 11.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Podgorje Pipan, Podgorje Golob in Mrzla Planina med 8:00 in 14:30 uro; za področje nadzorništva Brežice na območju TP Podvinje, Podvinje 2, Veliki Obrež gmajna, Mali Obrež, Veliki Obrež predvidoma med 14:00 in 17:00 uro in na območju TP Mala Dolina v predvidoma med 08:00 in 12:00 uro.

M. K.