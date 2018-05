Bliža se 46. Teden cvička v Šentjerneju

18.5.2018 | 09:20

Na novinarski konferenci.

Šentjernej, Pleterje - Prihodnji konec tedna, med 25. in 27. majem, bo v Šentjerneju v organizaciji Zveze društev vinogradnikov Dolenjske in Društva vinogradnikov Šentjernej potekal 46. Teden cvička. O pomenu tridnevne prireditve in o programu so včeraj spregovorili na novinarski konferenci v eni od najlepših točk šentjernejske doline, v muzeju na prostem v Pleterjah. Vodila jo je dr. Marjetka Rangus, sourednica strokovnega zbornika, ki bo izšel ob Tednu cvička.

Ekonom Kartuzije Pleterje Jože Simončič je zbranim povedal nekaj besed o edini še "živi" kartuziji v Evropi.

»V 46 letih, odkar poteka Teden cvička, se je marsikaj spremenilo. Cviček je postal priznano vino in želimo, da se tako razvija še naprej. V tem času se je spremenila tudi kultura pitja, povečala se je strokovnost, saj smo prireditvi dodali mnoge strokovne dogodke in kulinariko. Narediti pa želimo več tudi za promocijo vinogradništva med mlajšo generacijo, zato bo letošnje leto razglašen za leto mladega vinogradnika in vinarja,« je dejal predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak. Mnogi vinogradi se žal zaraščajo, mlade pa je treba spodbuditi, da bodo sposobni obdržati vinograde in da v njih ne bodo peli sekire in žage, pač pa motike in gradbeni stroji.

Blagovno znamko cvička je treba osvežiti

Da je treba blagovno znamko cvička, ki je pred dvajsetimi leti postal geografsko zaščiten, zdaj osvežiti, je poudaril direktor KGZ Novo mesto Jože Simončič. »Cviček je sveže, mladostno in urbano vino, ki ga slovenski pivci dobro sprejemajo. A njegove atribute je treba še bolj približati današnjemu pivcu, ki je drugačen in ne le Dolenjec. Tudi zato pred Tednom cvička v Šentjerneju pripravljamo strokovni posvet z naslovom Cviček ptp med tradicijo in sodobnostjo,« je dejal.

Jože Simončič in dr. Marjetka Rangus, urednika strokovnega zbornika o cvičku.

Posvet bo potekal v torek, 22. maja, ob 18. uri v Kulturnem centru Primoža Trubarja, sledila bo okrogla miza ob 19.30 na temo Vino in poslovni svet. Dan pozneje bodo predstavili tudi zbornik, ki bo prikazal te premike, uredila pa sta ga Jože Simončič in Marjetka Rangus.

Pester program

Program, ki bo potekal na prireditvenem prostoru pod šotorom pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja, bo zelo pester in vsebinsko bogat. Več o njem v priponki, omenimo le, da se bo prihodnji petek pričel ob 17. uri s tradicionalno povorko 32 društev vinogradnikov skozi Šentjernej, v kateri bodo prikazali svojo vinogradniško opremo in tehniko, slovesno odprtje prireditve pa bo ob 19. uri. Že prvi večer, ob 21. uri, bodo razglasili novega kralja cvička, za katerega se ve, da je priznan šentjernejski vinogradnik Jernej Martinčič iz Šmalčje vasi, pa tudi novega ambasadorja cvička, čigar ime še ostaja skrivnost. To velja tudi za novo cvičkovo princeso, ki jo bodo razglasili naslednji dan, v soboto zvečer.

V Muzeju na prostem pri Kartuziji Pleterje nista manjkala tudi lanski kralj cvička Gregor Štemberger in cvičkova princesa Dragica Ribič.

Sobotni dan bo dopoldne pestro na šentjernejskem sejmu z razstavo specialne vinogradniške tehnike, s cvičkovim nogometnim turnirjem ter Cvičkovo kuhno v družbi dolenjskih vinarjev, v nedeljo pa bodo popoldne nastopile domače glasbene in pevske skupine, zanimive bodo kasaške dirke na hipodromu, ob 17. uri pa podelitev priznanj za najbolje ocenjena vina. Seveda bo vse tri dni degustacija najbolje ocenjenih vin letošnjega 46. tedna cvička,vse tri dni bo poskrbljeno tudi za zabavni program z različnimi ansambli.

Cvičkova kuhna - novost

Za kulinarične užitke je poskrbela Gostilna Repovž. Seveda ni manjkal cviček.

Novost se obeta na kulinaričnem področju, saj pripravljajo Cvičkovo kuhno v stilu odprte kuhinje. Kot je povedala ena od organizatoric Andreja Petrovič, gre za edinstveno kulinarično prireditev, ki bo predstavila nekaj izbranih osrednje slovenskih, dolenjskih in posavskih kulinaričnih mojstrov skupaj z 12 velikimi vinskimi kletmi iz vse Slovenije. Obiskovalci bodo prvič lahko ob kozarcu vrhunskega vina uživali zanimive jedi priznanih kuharjev.

Sodelovali bodo: Gostilna Repovž iz Šentjanža, Gostilna Skaručna iz Vodic na Gorenjskem, Mojmir Šiftar, pa iz lokalnega okolja gostilna Krulc iz Mosteca pri Dobovi, gostilna Splavar iz Brežic ter domačin Andraž Rumpret oz. Iskra Pio Šentjernej, ki bo vse tri dni skrbel za gostinsko ponudbo. Ob zanimivih jedeh ne bodo manjkale tudi pečene piščančje kračice in perutke, ki so jih ponujali na cvičkariji v Šentjerneju pred 40 leti.

»Cvičkova kuhna je svetovni aktualni trend in turistični produkt. Tednu cvička bo prinesla urbanost, svežino, novost, prireditev bo dvignila na višji nivo. Urbanost in tradicija bosta šla z roko v roki,« je poudarila Petrovičeva.

Šentjernejčani se bodo podtrudili

Jurij Krštinc

Šentjernejčani so ponosni, da so letos organizatorji te prireditve, ki je tu nazadnje gostovala leta 1978, torej pred štirimi desetletji. »Teden cvička veliko pomeni za naša društva in turizem, poživil bo vso občino in bo imel velik učinek na mnogih področjih,« je dejal župan Radko Luzar, predsednik Društva vinogradnikov Šentjernej Jurij Krštinc pa je dodal, da so ponosni, da jim je zveza zaupala to nalogo in se bodo potrudili. Seveda so vsi tudi veseli, da je krona ostala pod Gorjanci.

Na tridnevni prireditvi v Šentjerneju pričakujejo obiskovalce iz vse Slovenije. V zadnjih dveh letih so v treh dneh našteli med osem in deset tisoč obiskovalcev in če bo vreme lepo, bo menda podobno tudi letos.

Besedilo in foto: L. Markelj

