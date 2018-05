Kozoletov in Košakov film podprla Makedonska filmska agencija

18.5.2018 | 20:00

Damjan Kozole ((Foto: J. Suhadolnik, arhiv DL)

Ljubljana - Makedonska filmska agencija je med šestimi manjšinskimi koprodukcijami finančno podprla kar dva slovenska igrana celovečerna filma, in sicer Polsestro brežiškega režiserja Damjana Kozoleta, slovenski (ko)producent je produkcijska hiša Vertigo (97.560 evrov), in Vsi proti vsem ljubljanskega režiserja Andreja Košaka slovenske (ko)produkcijske hiše Blade Produkcija (65.040 evrov), so sporočili iz Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS. Oba filma bodo začeli snemati letošnjo jesen.

»Polsestra bo prikazovala življenje polsester, ki morata zaradi finančnih razlogov živeti skupaj v majhnem stanovanju v Ljubljani. Življenje je polno napetosti in neizrečenih frustracij, povezanih predvsem z očetom. A počasi spoznavata, da sta si bolj podobni, kot si želita priznati…

Vsi proti vsem pa govori o korumpiranem županu, ki izgublja volitve. Poveže se s kriminalci, ki ugrabijo njegovega protikandidata in ga fotografirajo z mladoletniki. Izbruhne škandal: protikandidat naredi samomor, primer preiskuje policija, na površje priplavajo zamere med prijatelji, partnerji, družinskimi člani… Vsi so vpeti v medsebojne odnose, ki peljejo v neizbežno katastrofo,« so vsebino opisali Slovenskem filmskem centru, ki je filma tudi sofinanciral.

M. Ž.