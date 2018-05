Volitve'18: Nepričakovana sprememba območij volišč, ljudje zahtevajo takojšen popravek

Alma Zavodnik Lamovšek (Foto: R. N.)

Šentrupert - Prebivalci naselij Ravne nad Šentrupertom, Kostanjevica, Mali Cirnik pri Šentjanžu in Roženberk, ki se nahajajo v občini Šentrupert, so bili pred dnevi presenečeni, ko so domov dobili obvestilo okrajne volilne komisije Trebnje o spremembi območij volišč.

Kot je za Dolenjski list povedala Alma Zavodnik Lamovšek, ki je prva podpisana na pritožbi glede spremembe volišč, so nova območja volišč izven šentrupertske občine, celo v drugih razvojnih regijah. In sicer za naselji Ravne nad Šentrupertom in Kostanjevica v Zasavski razvojni regiji, za naselji Roženberk in Mali Cirnik pri Šentjanžu pa v Posavski razvojni regiji.

Nova ureditev diskiminatorna

»Za nas to pomeni, da ne moremo volit poslancev, ki bodo nas zastopali,« pravi naša sogovornica. Prepričani so, da je nova ureditev do prebivalcev teh naselij diskiminatorna, ker ne spoštuje načel enake volilne pravice, geografske homogenosti in geografske kompaktnosti volilnih enot, so zapisali v dopisu, ki so ga poslali na državno in okrajno volilo komisijo, od katere zahtevajo, da se volilna območja nemudoma popravijo nazaj na prejšnje stanje.

Zavodnik Lamovškova dodaja, da tako, kot so sedaj naredili, je usklajeno z zakonom, vendar po njenih besedah nova ureditev ne upošteva načelo homogenosti. »Skladno s tem načelom naj bi bile volilne enote oblikovane tako, da posameznim socialno, ekonomskim oziroma kulturnim skupinam, ki živijo v prostorsko zaokroženih območjih, omogočajo izvolitev predstavnikov, ki bodo zastopali njihove interese,« med drugim še piše v dopisu.

Kaj so pojasnili na državni volilni komisiji pa v prihodnji številki Dolenjskega lista.

