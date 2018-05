OŠ Sevnica na zaključni prireditvi Evropa v šoli

18.5.2018 | 10:40

Sevnica - V sredo, 9. maja, se je osem učencev naše šole, ki smo s svojimi izdelki na razpisu Evropa v šoli prikorakali do državnega tekmovanja, odpravilo v Ljubljano na prireditev za vse, ki smo se uvrstili med najboljše.

Na prireditvi je voditeljica Pika najprej imenovala vse najboljše uvrščene na področju likovnega in literarnega natečaja. Sledil je pogovor z evropsko komisarko za promet, Violeto Bulc, ki nam je pripovedovala o svojem vpisu v srednjo šolo in fakulteto. Učila se je računalništvo, z leti pa jo je odneslo na popolnoma druga pota, kot je načrtovala. V nekaj tednih je iz uspešne podjetnice postala evropska komisarka za promet. Pojasnila pa je tudi, da se bomo lahko že po letu 2019 vozili z letečimi avtomobili, kar nas je zelo presenetilo. Sicer bo vožnja na začetku draga, ampak se znanost tako hitro razvija, da se bomo do leta 2050 vsi vozili z avtomobili na naravni pogon, ki ne bo onesnaževal ali ogrožal okolja. Rekla je, da »to niso le sanje, ampak bližnja prihodnost«. Izvedeli smo še ogromno drugih podrobnosti o evropskem prometu.

Po obisku gospe Bulc so podelili priznanja na področju fotografskega in video natečaja, kjer je bivša učenka naše šole, Neža Tretnjak, zasedla drugo mesto z video izdelkom oz. filmom Nekoč nekje se je začelo in tretje mesto na fotografskem delu natečaja. Za uspeh ji iskreno čestitava in ji želiva še veliko takih uspehov.

Dogodek sta popestrila glasbenik Zlatko in dr. Igor Saksida. Po prireditvi smo se polni novih spoznanj vrnili domov.

Lea Volarič in Valentina Žveglič, 8. c,

OŠ Sava Kladnika Sevnica