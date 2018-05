Znanje kot dodana vrednost zaposlenih v Posavju

18.5.2018

»Um je ogenj, ki ga je treba podpihovati, ne posoda, ki jo je treba napolniti.« Plutarh

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2018 smo na Ekonomski in trgovski šoli Brežice v ponedeljek, 14. maja, podelili potrdila o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc vsem udeležencem, ki so uspešno zaključili tečaje tujih jezikov v programih projekta Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016-2019.

Tečaji so bili izvedeni v okviru projekta »Pridobivanja kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019«, ki ga je Ljudska univerza Krško pridobila na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

V konzorciju, ki ga sestavljajo nosilka projekta Ljudska univerza Krško in partnerski organizaciji Ekonomska in trgovska šola Brežice ter Izobraževalni center Prah, smo za izboljšanje kompetenc na Ekonomski in trgovski šoli Brežice izvedli štiri 50-urne brezplačne tečaje tujih jezikov. Zaposleni so se lahko vključili v začetni tečaj ruščine (predavateljica Kaja Galič Lenkič, uspešno zaključilo 18 udeležencev), nadaljevalni tečaj angleščine (predavateljici Ester Cerinski in Katja Bogovič, uspešno zaključilo 15 udeležencev), začetni tečaj italijanščine (predavateljica Irena Hribar, uspešno zaključilo 14 udeležencev) in v nadaljevalni tečaj ruščine (predavateljica Kaja Galič Lenkič, uspešno zaključilo 14 udeležencev). Programi so potekali od 11. decembra 2017 do 9. maja 2018.

Za popestritev podelitve je poskrbela dijakinja Tanita Lipar, odlična mlada pevka, ki se je predstavila s skladbo Mlade oči Ditke Haberl in Adelino pesmijo Make you feel my love.

Prisotne je pozdravila direktorica dr. Mojca Tomažin, program je povezovala Karmen Štefanič, zaključna potrdila pa je podeljevala koordinatorica projekta na ETrš Brežice, Deja Avsec.

Deja Avsec,

foto: Metka Galič in Nadja Ivšić,

ETrŠ Brežice

