Ladje in jahte jih nosijo v svet

18.5.2018 | 11:40

Sevnica - Podjetje Metalika, ki ima sedež v Leskovcu pri Krškem, je včeraj proslavilo 15-letnico delovanja, pri čemer je tudi odprlo nove proizvodne prostore.

»Sedemnajstega marca 2003 smo uradno zagnali lastno proizvodnjo v Boštanju. Začetki so bili skromni: s tremi sodelavci in osnovno mizarsko opremo na 300 kvadratnih metrih najetih prostorov. Zraven pa moj entuziazem in dva izkušena mojstra, ki sta z menoj še danes. Od pričetka je bil naš cilj usmeritev v nišne trge, ki zahtevajo več znanja in pedantnosti. To nišo sem videl v navtiki,« je včeraj v nagovoru povedal direktor Igor Arh.

Podjetje je konec leta 2004 kupilo prostore na današnji lokaciji in se preselilo v začetku leta 2005. Takrat je bilo sedem zaposlenih, danes jih je 26.

Podjetje je v teh letih sodelovalo v več odmevnih projektih. »Opremljali smo rečno jahto za sudansko vlado. Sodelovali smo pri razvoju in izdelavi pohištva za jadrnico Shipman 63, ki je nato v letu 2006 postala jadrnica leta v Evropi. Kot začetniki v poslu smo bili na to ponosni, verjetno vsaj tako kot takrat Seaway, ki jo je izdeloval. Sodelovali smo pri opremljanju luksuznih potniških ladij razreda Freedom Class in Oasis Class. Pred Olimpijskimi igrami leta 2012 v Londonu smo opremili katamaran Millenium Diamond, ki je verjetno še danes najlepši katamaran na Temzi. Razvili smo svoj sistem pohištva New Look, s katerim smo uspešno opremljali naftne ploščadi in ostale tovorne ladje. Sodelovali smo pri prenovi ene od še vedno kultnih megajaht - Carinthia VII. Opremili smo največjo megajahto Maybe, zgrajeno v Španiji. Še kaj bi se našlo … pa danes vseh projektov ne štejemo več tako podrobno. Ponosno lahko rečem, da je majhna Metalika danes prisotna in prepoznavna na vseh pomembnih evropskih trgih, kjer se gradijo ladje in jahte – vse od Španije pa do Rusije. Časi so se pričeli spreminjati, tako da pohištvo začenjamo ponujati tudi kitajskim kupcem,« je povedal Arh.

Brez predanih sodelavcev ni razvoja

Podjetje uporablja najsodobnejše stroje in naprave. Toda po direktorjevih besedah brez predanih sodelavcev razvoja podjetja kljub vsej sodobni tehnologiji ne bi bilo.

Arh je zato pozorno izrazil vrsto zahval. »Če se ozrem nazaj, lahko rečem, da je 15 let hitro minilo. Po drugi strani pa ugotavljam, da sem vmes dobil sive lase in prve gube; tako bo vsaj nekaj časa naša nova hala najlepši del podjetja.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem zvestim kupcem iz različnih držav, ki nam zaupajo in se vračajo k nam. Zahvala gre našim kooperantom in dobaviteljem, ki nas podpirajo in nam gredo nasproti tudi v manj rožnatih časih. Zahvalo namenjam mojim sodelavcev, brez katerih Metalika ne bi bila, kjer je danes. Še posebej pa se zahvaljujem svoji družini in Katarini, ki me vseskozi spremlja,« je rekel.

Slovesnosti so se udeležili poleg zaposlenih in tudi številni poslovni partnerji iz vrste evropskih držav. Pozdrave in čestitke podjetju so izrekli velik poznavalec navtike Japec Jakopin, predsednika območnih obrtnih zbornic Sevnica in Krško Drago Krošelj in Dušan Arh ter sevniški župan Srečko Ocvirk, ki je podjetju izročil listino občine Sevnica.

Dogodek, ki sta ga vodila in povezovala Tanja Žibert in Miha Kerin, je imel tudi precej kulturne vsebine, ki sta jo prispevala v glasbi Big band Krško in z odrskimi prizori Kulturno društvo Leskovec.

Nove prostore je v duhu pomorstva odprl direktor Igor Arh s pritiskom na meh troblje in tako je veliki trenutek zaznamovala ladijska »sirena«.

