Zeleni nahrbtnik in Zmajček Jurček

18.5.2018 | 12:10

Kapele - Že nekaj let smo v našem vrtcu vključeni v program Zeleni nahrbtnik, v sodelovanju z ZPM Krško. Vrtci se preko tega programa med seboj obiskujemo in se spoznavamo med seboj, hkrati pa se otroci preko nalog, ki jih dobijo, ozaveščajo o zdravem načinu življenja in varovanju zdravja.

V vrtcu Kapele so nas v četrtek, 10. maja, obiskali otroci in njihove vzgojiteljice iz vrtca Veliki Podlog. Najprej so se nam v telovadnici šole predstavili in nas presenetili s kratkim programom. Ob koncu njihovega nastopa smo jih nagradili z velikim aplavzom. Sledila je predaja Zmajčka Jurčka z ekološkimi nalogami. Letošnja osrednja tema naloge, ki smo jo prejeli, je vrtičkanje. Otroci se tega že prav veselijo, saj vedno radi poprimejo za delo in pomagajo na vrtu.

Za darilo od otrok in vzgojiteljic smo dobili sončnice, ki smo jih že posadili na našem zeliščnem vrtu. Želimo si, da bodo kmalu zraste in bomo lahko iz njihovih cvetov nabrali semena ter jih podarili vrtcem, ki jih bomo obiskali. Kdo ve, mogoče se sončnica enkrat znajde prav tam, kjer smo jo dobili mi: v vrtcu Veliki Podlog.

Zapisala: Nataša Stanič, dipl. vzg.

Galerija