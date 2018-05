Prodajalna ima za 6700 evrov škode

18.5.2018 | 12:20

V Veliki Loki je nepridiprav med sredo in četrtkom z dvorišča prodajalne odnesel več zavojev plastične folije za povijanje silažnih bal. V prodajalni ocenjujejo, da so oškodovani za okoli 6700 evrov.

V tem kraju je nekdo za tarčo vzel še odklenjeno tovorno vozilo na parkirišču, iz katerega je ukradel električno orodje in električne vodnike. Škode je za okoli 1000 evrov.

Iztočil gorivo

Na parkirišču v Črnomlju je nekdo včeraj iz rezervoarja avtobusa iztočil in odnesel okoli 250 litrov goriva.

Kosil bo

V okolici kraja Stopiče je med 10. in 17. majem neznanec vlomil v počitniško hišo in odnesel motorno kosilnico. Lastnika je oškodoval za 1300 evrov.

Nezakonito čez mejo 33 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Božakovega, Učakovcev, Drašičev in Metlike izsledili in prijeli 33 državljanov Pakistana, Alžirije in Maroka. Tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so zaprosili za mednarodno zaščito, policijski postopki z njimi pa še niso zaključeni.

M. Ž.