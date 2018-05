FOTO: Ženo Anico 18-krat zabodel; tožilec predlagal 29 let zapora

18.5.2018 | 13:00

Silvo Palčič je v pridržanju in priporu že od 24. decembra.

Med narokom se je opravičil vsem, ki jih je prizadel.

Novo mesto - Danes je bil na novomeškem okrožnem sodišču razpisan predobravnalni narok za 61-letnega Silva Palčiča iz Rumanje vasi v občini Straža, ki je lani na božični večer do smrti zabodel svojo dolgoletno soprogo Anico Palčič. Narok je bil zelo nabit s čustvi, saj se je v sodni dvorani zbralo veliko sorodnikov, ki so skupaj z obtožencem večino časa jokali.

Višji državni tožilec Bojan Avbar je povedal, da Palčiču obtožnica očita dve kaznivi dejanji, in sicer nasilje v družini ter umor, za obe skupaj pa je danes predlagal 29 let zapora.

"Krivde po obtožbi ne priznam. V tej obliki, kot se mi očita, je ne morem priznati. Globoko se opravičujem vsakemu posebej, ki je bil prizadet," je bil jedrnat obtoženec.

Večletno nasilje: davil jo je



In kaj vse mu očita obtožnica? Po besedah tožilca je več let izvajal fizično in psihično nasilje nad svojo ženo, predvsem takrat, ko je bil pijan, naj bi jo zmerjal s prasico, hinavko, lažnivko ..., ji prepovedoval, da bi se s kom družila. Tako ji je dobra dva meseca pred tragičnim dogodkom med drugim raztrgal pižamo in jo stiskal za vrat, enkrat jo je porinil po stopnicah, zato se je preselila najprej k sestri, kasneje pa k sinu. Ker je žrtev nasilneža prijavila, mu je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja. Tega so večkrat podaljšali in je bil veljaven do 6. januarja letos.

Odselil se je



Višji državni tožilec Bojan Avbar in pooblaščenec oškodovancev Matjaž Medle

V drugem delu obtožnice pa je tožilec Palčiču očital, da je drugega umoril in mu vzel življenje na grozovit način. Pojasnil je, da se je zaradi prepovedi približevanja preselil v vikend na Straško goro. Usodnega dne, 24. decembra lani, se je po Avbarjevih besedah z namenom, da ženo umori, pripeljal v Rumanjo vas in parkiral 400 metrov od hiše, v kateri je živela Anica.

"Do hiše se je odpravil peš, pri sebi pa je imel kuhinjski nož z rezilom, dolgim 19 centimetrov." Ker je žena zamenjala ključavnico, v hišo ni mogel vstopiti s ključem, zato je razbil okno in tako prišel v objekt, kjer pa Anice ni bilo. Sosedje so nam dan po tragediji povedali, da je šla takrat k maši.

Pričakal jo je z nožem, sledila je grozljivka

Ko se je vrnila in ga zagledala, je zbežala proti sosednji hiši, a jo je ujel in jo zabodel. Soseda, ki je bila tam, ga je odrinila, da je Anica pobegnila, a jo je za vogalom hiše ponovno dohitel.

»Nad njo se je začel izživljati tako, da jo je večkrat zabodel v predel prsnega koša in hrbta, pri čemer ni prenehal niti, ko sta ga soseda, ki sta prihitela tja, prosila, naj jo pusti in ga vlekla stran. Enemu od njiju je zagrozil, da bo zabodel še njega,« je iz obtožnice bral tožilec. Kar je tistega večera sledilo, je šokiralo marsikoga v dvorani.

Ko je na pomoč prihitela druga soseda, ki je zdravnica, in je ugotovila, da ima Anica še pulz, je to povedala na glas. Njene besede je slišal Palčič, ki je bil sicer že na poti domov. »Ker je ugotovil, da njegova žena še ni mrtva, se je vrnil do nje, jo obrnil na trebuh in jo še vsaj dvakrat zabodel.«

Po besedah tožilca je Palčič svojo soprogo zabodel vsaj 18-krat, najmanj štirje vbodi pa so bili tako močni, da je zaradi njih izkrvavela.

Obramba: izločitev dokazov

Glede na to, da Palčič danes ni priznal krivde, se obeta sojenje (sodil bo petčlanski senat). To naj bi se po predvidevanjih sodnice Mojce Hode začelo julija, še prej pa bo morala odločiti o izločitvi dokazov, saj je Palčičeva zagovornica Jasna Simčič med drugim predlagala, naj sodišče izloči nezakonite dokaze (predlog se nanaša na predmete, ki so jih zasegli med hišno preiskavo na obtoženčevem vikendu, saj naj ne bi imeli potrebne sodne odredbe zanjo), pa tudi izvedensko mnenje psihiatrinje, ki je po oceni obrambe pristransko in subjektivno, saj med drugim izvedenka niti ni zaslišala obdolženca, niti ni k sodelovanju pritegnila kliničnega psihologa.

"Njeno mnenje je izdelano na podlagi izpovedi prič in predstavlja oceno. Opredelila se je o njegovi krivdi, komentirala izpovedbe prič, s čimer je bistveno presegla svoja pooblastila," je rekla Simčičeva, ki je med drugim predlagala zaslišanje kup prič, ki naj bi govorile tako o družinskem življenju Palčičevih, kot tudi o osebnosti obdolženca, na dan pa naj bi prišlo tudi to, da si je nameraval ustvariti novo življenje.

Ker je obramba predlagala zaslišanje zdravnikov, ki sta tragičnega večera pregledala Palčiča, pridobitev njegove zdravstvene dokumentacije, pa tudi da naj bi se izvedenec za toksikologijo in alkohologijo opredelil, kakšen je bil učinek zdravil, ki jih je jemal, skupaj z alkoholom, je mogoče sklepati, da bo obramba skušala dokazati storilčevo neprištevnost v času storitve kaznivega dejanja.

Bodo izključili javnost?

Matjaž Medle, ki je v tem primeru pooblaščenec oškodovancev (sina in hčerke), je sodišču posredoval premoženjsko pravni zahtevek, ki ga obtoženi in njegova zagovornica ne priznavata (kakšen znesek je na njem zapisan, nam ni uspelo izvedeti). Poleg tega je predlagal, da se med sojenjem izključi javnost, če ne v celoti, pa vsaj v delu, ko bosta zaslišana otroka obtoženca in žrtve ter očividci.

"Ta predlog podajam zaradi varstva osebnega in družinskega življenja oškodovancev ter varstva morale. Oškodovanca sta bila z obravnavanim kaznivim dejanjem izredno in trajno prizadeta. Nobenega razloga ni, da se njuna stiska poglablja z javnim obravnavanjem zadeve," je utemeljil svoj predlog.

Odvetnica obtoženega pa je dodala: "V primeru, da bo sodišče ugodilo predlogu pooblaščenca, naj se javnost izključi tudi pri podajanju zagovora obtoženca."

Tekst in foto: Janja Ambrožič