Dolenjska pozor: prihaja Vikend na Prepihu!

18.5.2018 | 12:40

Gornja Težka voda - Po lanskoletnem več kot uspešnem vikendu nore zabave, ki je z vrhunsko glasbeno ponudbo dodobra prepihala Dolenjsko, se na isto lokacijo vrača še večji a istoimenski – Vikend na Prepihu 2018, ki bo v danes in jutri, 18. in 19. maja. Tradicionalna zabava bo kot vsako leto pod velikim šotorom Restavracije Prepih pri Novem mestu z glasbenimi izvajalci, ki bodo poskrbeli za žur v pravem pomenu besede.

Dvodnevna zabava se bo začela danes

Petkovo zabavo bomo ogreli s Petkovo pumpo – največjo vseslovensko radijsko veselico, z odličnim in energičnim DJ Boštjanom. Zabavo bomo nadaljevali s fantastično skupino energičnih Primorcev Tequila, večer pa sklenili s priljubljenim hrvaškim pevcem Davorjem Bornom, čigar pesmi Dalmacijo in Vrati se poznamo prav vsi in skrajni čas je, da jih zapojemo skupaj z njim v živo.

Sobota bo nepozabna

Z nami bo najbolj priljubljena zabava na terenu, Aktualova galama, z odštekanim Deanom on the Mikom in simpatično Anito Gošte, sobotni prepih pa bo stopnjevala ena in edina - skupina Colonia. S svojimi energičnimi nastopi še vedno vzdržuje sloves najboljše dance skupine na našem področju. Vrhunec nepozabne zabave na Dolenjskem bo sigurno nastop legendarne Nede Ukraden in njenih melodij za žur Na Balkanu, Da se nadjemo na pola … seveda pa nam bomo uživali tudi ob njenih starejših uspešnicah npr. Zora je in Ne zovi me u ponoč.

Vstopnica po ekskluzivni ceni velja za oba večera

Vstopnice po le 9,90 EUR za dvodnevno zabavo so že na voljo v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol, Poštah Slovenije in v restavraciji Prepih. Na voljo bodo tudi na večerni blagajni dogodka po ceni 12 EUR.

Se vidimo na Prepihu!