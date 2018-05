Krški prostovoljci leta: Sandi Lekše in PGD Videm ob Savi

18.5.2018 | 17:00

Sandi Lekše s krškim županom Miranom Stankom (Foto: Občina Krško)

Krško - Na slovesnosti ob Slovenskem dnevu prostovoljstva, ki je bil v sredo v krškem kulturnem domu, so podelili priznanja tudi najzaslužnejšim prostovoljcem v občini Krško. Po izboru občanov je naziv Naj prostovoljska organizacija leta 2017 v občini Krško prejelo PGD Videm ob Savi, naziv Naj prostovoljec leta 2017 pa Sandi Lekše.

Predstavniki PGD Videm ob Savi (Foto: Občina Krško)

Za naziv naj prostovoljska organizacija leta 2017 sta se ob PGD Videm ob Savi potegovali še Društvo upokojencev Krško in Zveza prijateljev mladine Krško. Po izboru občanov je laskavi naziv pripadel gasilcem z Vidma, ki letos obeležujejo 130 let organiziranega delovanja. "Pripadnost članov je bila in je še danes tista, ki goji tradicijo ter predstavlja odličnost pri dobrodelnosti v domačem kraju. Zavedajo se svoje odgovornosti, zato skušajo z novimi idejami in pridobivanjem novih znanj ter mladih članov uresničevati poslanstvo in zagotoviti usklajen razvoj," so o PGD Videm ob Savi sporočili z občine Krško.

Gasilec tudi Lekše

Naj prostovoljec Sandi Lekše je v domačem PGD Veliki Kamen aktiven gasilec že 23 let. Bil je vodja prireditve Koprivniška noč, s katero v kraju zbirajo sredstva za dobrobit ožje lokalne skupnosti, kot npr. za nabavo gasilske opreme, defibrilatorja ipd. V letu 2017 je bil idejni vodja prometno-varnostne akcije »Kdo te bo peljal domov«.

Med prostovoljci posamezniki so bili ob Lekšetu predlagani še Alenka Preskar, Anica Ivnik, Branko Turnšek, Darko Anžiček, Ivan Šturbej in Nazmija Hasanovič.

Potapljač, član CZ in Lions kluba

Sicer pa je naziv Naj prostovoljec, ki ga Slovenska filantropija podeljuje zaposlenim v javni upravi, prejel Darko Anžiček, uslužbenec Občine Krško. Lani je opravil 700 ur prostovoljskega dela, kot prostovoljec pa deluje na različnih področjih: je inštruktor v Društvu potapljačev VIDRA, dolgoletni član Štaba CZ Občine Krško, ustanovni član Lions kluba Krško, deluje pa na področju medsebojne pomoči, še posebej otrokom in mladostnikom, ostarelim, bolnim in nemočnim ljudem ter na področju varovanja okolja. Je pobudnik ustanovitve podvodne reševalne postaje Krško. Posebno se je izkazal kot pobudnik, organizator in udeleženec številnih ekoloških akcij čiščenja rek, jezer in morja. Kot inštruktor skrbi za izobraževanje in usposabljanje novih rodov potapljačev in reševalcev. "S svojim delom Darko Anžiček daje odličen vzor mlajšim generacijam ter promovira pomembnost prispevka vsakega posameznika na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Za izkazovanje vrhunske strokovne usposobljenosti, izkušenosti, operativne aktivnosti in uspešnosti na področju podvodne reševalne dejavnosti na državni ravni je Darko Anžiček prejel zlati znak Podvodne reševalne službe Slovenije." so sporočili z občine.

Dve posebni priznanji v tej kategoriji je Slovenska filantropija podelila še Branislavu Vujičiču, uslužbencu ministrstva za finance, in Jožetu Končanu, zaposlenemu v državnemu zboru.

Prostovoljstvu prijazne občine

Sicer pa so letos za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij naziv Prostovoljstvu prijazno mesto prvič pridobile občine Grosuplje, Kočevje, MO Kranj, Medvode, Postojna, Tržič in Vodice. Že prejet naziv v prejšnjih letih pa so potrdile občine Črna na Koroškem, Gornja Radgona, Hrpelje-Kozina, Kamnik, Krško, Laško, MO Ljubljana, MO Murska Sobota, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Sevnica, Sežana, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Trbovlje, MO Velenje in Žalec.

Naj mentorji

Podelili so še nazive Naj mentor prostovoljcev, ki so jih prejeli Zdenka Katkič iz Društva Šola zdravja, Natalija Gajič za delo v projektu Mednarodni filmski festival Kino Otok, Marko Verdenik iz Združenja DrogArt in Zoran Simonović za delo v projektu Vakcinet. Posebno priznanje za življenjsko delo na področju mentorstva prostovoljcem je prejela Marta Vodeb Bonač.

Junaki našega časa

Med osnovnimi šolami so naziv Junaki našega časa prejele OŠ Antona Aškerca Velenje, OŠ G5rad, OŠ Kuzma, OŠ Livada Ljubljana, OŠ Lucija, OŠ Maksa Durjave Maribor, OŠ Miren - POŠ Bilje, OŠ Preska, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Sladki Vrh, OŠ Šmartno pri Litiji, OŠ Toneta Čufarja Ljubljana, OŠ Vransko – Tabor, OŠ Zreče, med srednjimi šolami pa Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Dijaški dom Antona Martina Slomška Maribor, Gimnazija Celje – Center, Srednja šola Črnomelj, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica in Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto.

B. B.



Galerija