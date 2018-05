FOTO: Novo mesto pleše! Skupaj!

18.5.2018 | 15:00

Novo mesto pleše!

Skupna zabava mladih plesalcev...

... in njihovih mentorjev. Gregor Vovk iz Plesnega centra Dolenjske in Robi Grmek iz Plesnega studia Novo mesto. Upajmo, da prihodnje leto spet.

Danes je čas za zabavo, potem pa učenje in dejansko slovo od srednješolskih klopi.

Novo mesto - Napis 'Novo mesto pleše' so dijaki in dijakinje, pa tudi nekateri učenci in učenke danes nosili na belih in črnih majicah, ko so na Novem trgu tradicionalno zaplesali nekaj slik znamenite četvorke in potem še vrsto drugih plesov, ki so jih osvojili med pripravami na maturantske plese in valete. A letošnje vzdušje je bilo še boljše in večje, saj so po mnogih letih vrstniki v Štukljevem letu zaplesali skupaj in ne ločeno na Glavnem in Novem trgu. Seveda ples na največjem novomeškem gradbišču ne bi bil mogoč, a današnji dogodek je lahko spodbuda tako Plesnemu centru kot Plesnemu studiu, da vsaj ta dan združita moči v imenu ljubezni do plesa.

»Letošnjo Ulično četvorko je sinhrono in ubrano zaplesalo 1040 maturantov in devetošolcev,« so po dogodku sporočili iz Plesnega studia in dodali, da je na Novem trgu zaplesalo 820 maturantov iz vseh novomeških srednjih šol (Gimnazija Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Srednja strojna šola, Srednja zdravstvena in kemijska šola, Srednja kmetijska šola in biotehniška gimnazija) in 220 devetošolcev iz sedmih osnovnih šol (OŠ Drska, OŠ Grm, OŠ Brusnice, OŠ Škocjan, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Mokronog, OŠ Tržišče). Ubrano so poleg četvorke zaplesali še angleški valček, cha cha, mambo, jive ter techno swinng in disco fox. Plesalke in plesalce so nagovorili tudi novomeški župan Gregor Macedoni, ravnateljica tukajšnje gimnazije Mojca Lukšič in direktor šolskega centra Štefan David.

Kot smo napovedali, so tradicionalno maturantsko četvorko danes plesali v številnih krajih po državi in tudi na tujem, med drugim tudi v Brežicah, Sevnici, Šentjerneju, Kočevju ipd. V spodnji galeriji so utrinki z novomeške četvorke, v kolikor pa imate fotografije tudi z ostalih plesov, jim prosimo pošljite na e-naslova urednistvo@dol-list.si in/ali novice@lokalno.si, saj jim bomo z veseljem objavili!

Za maturante je danes dan za ples in zabavo, kmalu pa sledi obdobje izpitov, zato vsem skupaj iz uredništva Dolenjskega lista kličemo: Srečno!

M. M.

Galerija