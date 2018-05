O zahodni navezavi in tudi o krožišču pod gradom

18.5.2018 | 19:00

Župan Alojzij Kastelic in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič

Tomaž Willenpart

Trebnje - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič si je danes s svojo ekipo ogledal, kako poteka obnova viadukta Ponikve, pred tem pa se je v sejni sobi občine Trebnje sestal z županom Alojzijem Kastelicem, s katerim se je pogovarjal o infrastrukturnih naložbah v občini.

Med drugim je beseda tekla tudi o načrtovani gradnji zahodne navezave na dolenjsko avtocesto čez železniško progo pri postaji Štefan. Župan in minister sta namreč jeseni podpisala sporazum o sodelovanju, ki tako občino kot državo zavezuje, da projekt v najkrajšem možnem času pripeljete do konca. Kastelic je dejal, da bo občina do jeseni zagotovili vso potrebno dokumentacijo, na drugi strani pa je država po besedah Tomaža Willenparta iz Direkcije RS za infrastrukturo pripravila vse potrebno za recenzijo projektne dokumentacije in čakajo samo še na rezultate študije hrupa. Ko bodo pridobljena vsa zemljišča, bodo vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja ter objavili razpis za izbiro izvajalca. »Leta 2020 bo morala država zagotoviti ustrezna sredstva za izvedbo, kajti vemo, da je proračun sprejet samo za letos in naslednje leto. Če bo šlo vse po načrtih, računamo, da bi v eni gradbeni sezoni objekt zgradili,« je pojasnil Willenpart.

Poleg tega je župana zanimalo, kako daleč je država z načrtovanjem krožišča pod gradom. Na direkciji za infrastrukturo pravijo, da do jeseni predvidevajo zaključiti z načrtovanjem, projekt pa gre po njihovemu mnenju v pravo smer. Kastelic je izpostavil tudi cesto čez Veliki Gaber, ki je potrebna rekonstrukcije. Gre za nevaren cestni odsek, na katerem so se zgodile že štiri smrtne žrtve in vsak mesec se zgodi kakšna prometna nesreča, je poudaril Mirko Gliha, občinski svetnik in predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Willenpart je dejal, da problem poznajo in da so v fazi pridobivanja zemljišč, z deli pa naj bi začeli naslednjo pomlad.

Minister je poudaril, da država veliko vlaga v cestno in železniško infrastrukturo. Če je bilo leta 2014 na voljo za redno vzdrževanje in investicije le 10 milijonov evrov, so letos ta vlaganja čez 200 milijonov evrov, je dejal. Zaveda se, da je dobra cesta in železniška infrastruktura tudi eden od pogojev za razvoj gospodarstva.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija