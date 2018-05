Strela udarila v zidanico in v hlev; trčili osebni vozili

18.5.2018 | 18:15

Ob 12.52 je v naselju Drašiči, občina Metlika, zaradi udara strele zagorelo ostrešje zidanice. Gasilci PGD Metlika, Drašiči, Božakovo in Rosalnice so pogasili požar, ki je uničil opremljeno podstrešje in ostrešje objekta velikosti 100 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Drašiči so ostali na gasilski straži, so zapisali v poročilu novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Zaradi udara strele poginilo pet krav

Ob 14.26 v Stranjah, občina Krško, zaradi udara strele v hlev poginilo pet krav. Gasilci PGE Krško in PGD Stranje so pregledali hlev in pomagali higieniku NVI Novo mesto pri odvozu poginulih živali, pa so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Trčili osebni vozili

Ob 14.31 sta v kraju Brod v Podbočju, občina Krško, trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in usmerjali promet. Reševalci NMP ZD Krško so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

