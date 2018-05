Hrvaški dnevi v Novem mestu

18.5.2018 | 20:30

Jadranka Matić Zupančič je vodila literarni večer s hrvaškimi literati. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - S predstavitvijo knjige Teci, ne čakaj me Bojane Meandžija, odprtjem priložnostne razstave slik in ročnih del članov hrvaških društev v Sloveniji, razstavo Polje pred prvo svetovno vojno in literarnim večerom hrvaških literatov iz hrvaških društev iz vse Slovenije so se v novomeški knjižnici Mirana Jarca začeli Hrvaški dnevi, ki bodo svoj vrhunec dosegli jutri na osrednji prireditvi Zbor hrvaške kulture z bogatim kulturnim programom v športni dvorani Leona Štuklja.

Častna pokrovitelja Zbora hrvaške kulture, ki se ga vsako leto v drugem kraju udeležujejo člani slovenskih hrvaških društev, sta slovenski predsednik Borut Pahor in hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Teci, ne čakaj me (Trči, ne čekaj me) je avtobiografski roman Bojane Meandžija, ki ga je napisala med vojno na Hrvaškem pri šestnajstih letih. Govori o odraščanju v posebnih razmerah, ko je vsak trenutek še posebej dragocen. V krutem času glavna junakinja spozna, da se vedno najdejo ljudje, ki ti, ko je najhuje, vedno pomagajo.

Razstava Pulj pred drugo svetovno vojno slikovito predstavlja mesto, ki je bilo tedaj glavno pristanišče avstro-ogrske vojne mornarice, z različnih zornih kotov, od tedanjega lokalnega časopisja in novinarstva, parkov, ladjedelnice, knjižnice in kulturnega življenja do parkov in kavarn.

Literarni večer je vodila upokojena uslužbenka novomeške knjižnice Jadranka Matić Zupančič, pesnica, ki je tudi sama po rodu Hrvatica.

I. V.

